Иран и Россия подписали "атомную" сделку на $25 млрд: детали договоренности

Соглашение о строительстве четырех атомных электростанций в Иране подписано с российской государственной корпорацией "Росатом". Стоимость сделки составляет 25 миллиардов долларов США (более 1 триллиона грн).

Как сообщает Reuters, информацию о подписании соглашения обнародовало официальное иранское информационное агентство IRNA. Соглашение было подписано в Москве в среду, а детали обнародовали в пятницу.

Согласно сообщению IRNA, соглашение предусматривает строительство атомных электростанций третьего поколения. Станции будут расположены на участке площадью 500 гектаров в районе Сирик. Эта территория находится в юго-восточной провинции Хормозган.

Общая мощность новых энергоблоков должна составить 5000 мегаватт. Это значительно увеличит имеющиеся атомные мощности Ирана.

Сейчас в Иране работает только одна атомная электростанция. Она расположена в городе Бушер на юге страны. Эта АЭС также была построена при участии российской стороны. Ее мощность составляет примерно 1 ГВт.

Предварительной основой для нового соглашения стал меморандум о взаимопонимании. "Росатом" сообщал о его подписании ранее, но не называл конкретного количества запланированных станций.

Строительство новых мощностей происходит на фоне дефицита электроэнергии в Иране. Страна регулярно сталкивается с отключениями электроснабжения в периоды пикового спроса.

