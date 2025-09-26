Іран і Росія підписали "атомну" угоду на $25 млрд: деталі домовленості

Угоду про будівництво чотирьох атомних електростанцій в Ірані підписано з російською державною корпорацією "Росатом". Вартість угоди становить 25 мільярдів доларів США (понад 1 трильйон грн).

Як повідомляє Reuters, інформацію про підписання угоди оприлюднило офіційне іранське інформаційне агентство IRNA. Угоду було підписано в Москві в середу, а деталі оприлюднили в п’ятницю.

Згідно з повідомленням IRNA, угода передбачає будівництво атомних електростанцій третього покоління. Станції будуть розташовані на ділянці площею 500 гектарів у районі Сірік. Ця територія знаходиться в південно-східній провінції Хормозган.

Загальна потужність нових енергоблоків має скласти 5000 мегаватів. Це значно збільшить наявні атомні потужності Ірану.

Наразі в Ірані працює лише одна атомна електростанція. Вона розташована в місті Бушер на півдні країни. Цю АЕС також було побудовано за участю російської сторони. Її потужність становить приблизно 1 ГВт.

Попередньою основою для нової угоди став меморандум про взаєморозуміння. "Росатом" повідомляв про його підписання раніше, але не називав конкретної кількості запланованих станцій.

Будівництво нових потужностей відбувається на тлі дефіциту електроенергії в Ірані. Країна регулярно стикається з відключеннями електропостачання в періоди пікового попиту.

