Іранські вчені таємно приїжджали в Росію за ядерними технологіями. Їх цікавили радіоактивні ізотопи, що посилюють потужність вибуху боєголовок.

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У серпні 2024 року іранська делегація пробула в Росії чотири дні і встигла відвідати пов'язані з "Ростехом" наукові організації "Техноэксперт" і "Торий". Про це повідомляється в розслідуванні британської газети Financial Times (FT).

Іранці літали в Росію за дипломатичними службовими паспортами, у складі делегації був 43-річний учений-ядерник Алі Калванд і ще чотири співробітники. Одним із членів команди був атомник, який працює в секретній Організації оборонних інновацій та досліджень, підконтрольній Міноборони Ірану.

Ще один член делегації Амір Яздян, за словами західних чиновників, був співробітником військової контррозвідки Ірану. Експерти кажуть, що найважливішим делегатом міг бути фахівець із нейтронних генераторів учений-атомник Соруш Мохташамі, який працює в іранському Технологічному університеті Аміркабір.

Калванд з травня минулого року цікавився отриманням у Росії радіоактивних ізотопів — тритієм, стронцієм-90 і нікелем-63. Усі ці елементи посилюють потужність вибуху ядерних боєголовок. Експорт кожного ізотопу суворо контролюється.

Примітно, що Калванд вільно володіє російською мовою і має диплом з ядерної фізики Київського політехнічного інституту. Його запросив до РФ 78-річний російський учений Олег Масленніков.

Іранські фахівці цікавилися рентгенівськими трубками високої потужності для ядерних випробувань і прискорювачами електронів.

Нагадаємо, Іран визнавав "великий і серйозний" збиток від бомбардувань ядерних об'єктів військами США. Однак західні розвіддані вказували на те, що Тегеран сховав більшу частину напрацювань у безпечне місце.

Бразильський провидець Атос Саломе, якого називають "живим Нострадамусом", упевнений у продовженні війни на Близькому Сході. За його оцінками, світ перебуває "за кілька секунд від тихої ядерної кризи".