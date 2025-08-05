Иранские ученые тайно приезжали в Россию за ядерными технологиями. Их интересовали радиоактивные изотопы, усиливающие мощность взрыва боеголовок.

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В августе 2024 года иранская делегация пробыла в России четыре дня и успела посетить связанные с "Ростехом" научные организации "Техноэксперт" и "Торий". Об этом сообщается в расследовании британской газеты Financial Times (FT).

Иранцы летали в Россию по дипломатическим служебным паспортам, в составе делегации был 43-летний ученый-ядерщик Али Калванд и еще четыре сотрудника. Одним из членов команды был атомщик, работающий в секретной Организации оборонных инноваций и исследований, подконтрольной Минобороны Ирана.

Еще один член делегации Амир Яздян, по словам западных чиновников, был сотрудником военной контрразведки Ирана. Эксперты говорят, что самым важным делегатом мог быть специалист по нейтронным генераторам ученый-атомщик Соруш Мохташами, работающий в иранском Технологическом университете Амиркабир.

Калванд с мая прошлого года интересовался получением в России радиоактивных изотопов — тритием, стронцием-90 и никелем-63. Все эти элементы усиливают мощность взрыва ядерных боеголовок. Экспорт каждого изотопа строго контролируется.

Примечательно, что Калванд свободно владеет русским языком и имеет диплом по ядерной физике Киевского политехнического института. Его пригласил в РФ 78-летний российский ученый Олег Масленников.

Иранские специалисты интересовались рентгеновскими трубками высокой мощности для ядерных испытаний и ускорителями электронов.

Напомним, Иран признавал "большой и серьезный" ущерб от бомбардировок ядерных объектов войсками США. Однако западные разведданные указывали на то, что Тегеран спрятал большую часть наработок в безопасное место.

Бразильский провидец Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", уверен в продолжении войны на Ближнем Востоке. По его оценкам, мир находится "в нескольких секундах от тихого ядерного кризиса".