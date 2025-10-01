Самосуд у Польщі: група підлітків познущалась з 23-річного українця (відео)

Молодого громадянина України свідомо заманили у пастку, для "полювання" використали фальшивий профіль у соцмережах. Чоловіку поголили голову, а на його обличчі намалювали нацистський символ.

Польські правоохоронці розслідують "небезпечний і жорстокий інцидент", який стався у Вроцлаві. Група підлітків "вирішила покарати" 23-річного чоловіка з України, якого вони заманили на зустріч. Деталями 1 жовтня поділилась пресслужба міської поліції.

За даними слідства, нападники створили фальшивий профіль у соцмережах і видавали себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах. Між цією "дівчиною" та 23-річним українцем зав'язалося спілкування, і згодом вони домовились про зустріч. Однак на місці зустрічі на нього чекала група незнайомців.

"Злочинці не тільки побили жертву, але й поголили їй голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру, знімаючи весь інцидент на камеру, щоб додатково її принизити", — передали у відомстві.

У поліції підкреслили, що незалежно від того, як постраждалий поводився, ніхто не має права на самосуд.

"Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Мова йде про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви", — зазначили правоохоронці.

Нині правоохоронці встановлюють роль кожного з учасників нападу. Також справою займається сімейний суд, адже частина причетних — це неповнолітні.

У виданні Do Rzeczy з посиланням на підкомісарку Олександру Фреус уточнили, що злочинців було семеро, і особу кожного з них встановили. Нападниками також виявились громадяни України. Тим, хто досяг повноліття, вже висунули звинувачення, зокрема у заподіянні тілесних ушкоджень.

«Після нападу потерпілий потрапив до лікарні», — додала Фреус.

