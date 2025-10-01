"Буржуазні замашки": Кім Чен Ин заборонив грудні імпланти та пластичні операції

Членам Комуністичної партії в місті Сарівон було наказано провести медичний огляд жінок, підозрюваних у проведенні операції зі збільшення бюста. Оскільки партія вважає, що вони "зіпсовані буржуазними звичаями".

Кім Чен Ин наказав північнокорейцям перевіряти жінок на наявність "буржуазних" грудних імплантатів. А ті, хто виконує "несоціалістичну" роботу, можуть бути відправлені в трудовий табір, пише Daily NK.

Підозрюваних у пластичних операціях доправлять до лікарні для обстеження, а уряд Кім Чен Ина попередив їх про суворі покарання, якщо буде встановлено, що вони пройшли цю процедуру.

Збільшення грудей вважається в Північній Кореї "несоціалістичною поведінкою" і заборонено до проведення в офіційних медичних установах.

Жінкам у КНДР заборонено робити пластичні операції Фото: Getty Images

Але минулого тижня публічно судили двох дівчат віком близько 20 років, яким зробив операцію зі збільшення грудей хірург, який кинув медичну школу. Операції він проводив удома.

Порушниць спіймали після того, як співробітники відділу громадської безпеки Сарівона працювали під прикриттям і стали свідками того, як лікарка проводила операції у себе вдома.

Усіх трьох виставили напоказ перед натовпом під час суду, а також продемонстрували докази, включно з медичними інструментами, які використовував лікар під час операцій, імпортним силіконом з Китаю і пачками грошей.

Обидві жінки стверджували, що зробили операцію, щоб поліпшити своє тіло, але суддя відхилив це, заявивши, що вони замість цього були "одержимі марнославством".

"Жінки, які живуть у соціалістичній системі, зіпсовані буржуазними звичаями і поводяться по-гнилому капіталістично", — додав прокурор.

Суддя назвав операцію зі збільшення грудей "несоціалістичним актом" і попередив про суворе покарання жінок, якщо їх визнають винними.

Суддя заявила, що жінки "не мали наміру проявляти лояльність до організації та групи, а були одержимі марнославством і в кінцевому підсумку стали отруйним бур'яном, що роз'їдає соціалістичну систему". І найімовірніше, як повідомляє джерело — їх відправлять у трудовий табір.

За даними джерел, збільшення грудей стає тенденцією серед жінок з КНДР у віці від 20 до 30 років, які мешкають у центральних районах Пхеньяну, адже в моду увійшов пляжний відпочинок і купальники, а отже, і більш пишні форми.

У моду в КНДР увійшов пляжний відпочинок і пишні форми Фото: Верстка

Раніше в Пхеньяні вже затримували щелепно-лицьового хірурга, який робив пластичні операції у себе вдома. А тепер у КНДР діятимуть районні дозорні групи, які відловлюватимуть жінок із підозріло "видатними" формами і відправлятимуть їх на огляд. Якщо в їхньому тілі виявлять імпланти — їм загрожує публічний суд, засудження і термін у трудовому таборі.

Нагадаємо, тим часом у КНДР зачастили західні блогери, які створюють у соцмережах картинку щасливого північнокорейського суспільства і закривають очі на всі проблеми та репресії.

А коли в КНДР приїжджав глава російського МЗС Сергій Лавров, то на курорт Вонсан-Кальма зігнали місцевих жителів, які старанно зображували відпочивальників.