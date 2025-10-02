Біля газопроводу в польському Щецині помітили російське судно: Туск відреагував

Біля газопроводу, розташованого неподалік Щецина, помітили російський катер, який зупинився на 20 хвилин близько 6:30 ранку напередодні. Судно перебувало на відстані удару, дрейфуючи за 300 метрів.

Прикордонникам, які виявили катер за допомогою систем спостереження, довелося втрутитися, повідомляє rmf24. Вони встановили радіозв'язок з екіпажем судна і дали вказівку негайно покинути цей район, що росіяни негайно і зробили.

За словами представниці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліни Галецької, район навколо газопроводу перебуває під постійним наглядом влади.

"Наголошую, що в подібних випадках Міністерство внутрішніх справ і служби адміністрації реагують негайно й ефективно, взаємодіючи одна з одною та вживаючи відповідних заходів для забезпечення безпеки об'єктів стратегічної інфраструктури", — сказала вона.

Зі свого боку міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що в таких ситуаціях треба діяти "дуже обачно, рішуче, але розумно".

Віцепрем'єр зазначив, що польські служби також мають відстежувати тіньовий флот — мережу суден, які часто належать сумнівним структурам і не мають страховки, використовувану Росією, зокрема, для обходу міжнародних економічних санкцій:

"Ми повинні і продовжуємо відстежувати судна тіньового флоту, які викликають підозри. Цим займаються такі підрозділи: Прикордонна служба, Центр морських операцій під командуванням оперативного командувача Збройних сил і, звісно ж, Центр повітряних операцій".

Косиняк-Камиш також розповів, що інциденти, зокрема в територіальних водах Польщі, відбуваються "щодня".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який на момент інциденту перебував у Копенгагені на саміті Європейського політичного співтовариства, був оперативно повідомлений про те, що трапилося.

Дональда Туска повідомлено про інцидент Фото: PAP

"Я отримав повідомлення з Варшави. У нас ще один інцидент у районі порту Щецин. Це російські судна, і, по суті, у нас у регіоні і в Балтійському морі щотижня, майже щодня, відбуваються нові інциденти. Атака безпілотників або провокація була найбільш вражаючою з польського боку. Але насправді ми щодня стикаємося з подібними провокаціями на нашому кордоні з Білоруссю", — заявив політик.

Він також закликав своїх європейських колег не вдавати, що війни немає.

"Декому з нас подобається таке визначення, як повномасштабна агресія, інциденти або провокація. Ні, це війна. Новий вид війни, дуже складний, але це війна", — наголосив Туск.

Нагадаємо, українця, якого затримали в Польщі за підозрою в причетності до підриву трубопроводів "Північний потік", взяли під варту.

Також повідомлялося, що Російська Федерація може планувати справжню диверсійну операцію в Польщі і тому Служба зовнішньої розвідки РФ поширює інформацію про появу "українських диверсантів".