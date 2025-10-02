Возле газопровода в польском Щецине заметили российское судно: Туск отреагировал

Возле газопровода, расположенного недалеко от Щецина заметили российский катер, который остановился на 20 минут около 6:30 утра накануне. Судно находилось на расстоянии удара, дрейфуя в 300 метрах.

Пограничникам, которые обнаружили катер с помощью систем наблюдения, пришлось вмешаться, сообщает rmf24. Они установили радиосвязь с экипажем судна и дали указание немедленно покинуть этот район, что россияне немедленно и сделали.

По словам представительницы Министерства внутренних дел и администрации Каролины Галецкой, район вокруг газопровода находится под постоянным наблюдением властей.

"Подчеркиваю, что в подобных случаях Министерство внутренних дел и службы администрации реагируют незамедлительно и эффективно, взаимодействуя друг с другом и принимая соответствующие меры для обеспечения безопасности объектов стратегической инфраструктуры", — сказала она.

В свою очередь министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что в подобных ситуациях надо действовать "очень осмотрительно, решительно, но разумно".

Вице-премьер отметил, что польские службы также должны отслеживать теневой флот — сеть судов, часто принадлежащих сомнительным структурам и не имеющих страховки, используемую Россией, в том числе, для обхода международных экономических санкций:

"Мы должны и продолжаем отслеживать суда теневого флота, которые вызывают подозрения. Этим занимаются следующие подразделения: Пограничная служба, Центр морских операций под командованием оперативного командующего Вооруженными силами и, конечно же, Центр воздушных операций".

Косиняк-Камыш также рассказал, что инциденты, в том числе в территориальных водах Польши, происходят "каждый день".

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который на момент инцидента находился в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества, был оперативно уведомлен о случившемся.

Дональд Туск уведомлен об инциденте Фото: PAP

"Я получил сообщение из Варшавы. У нас еще один инцидент в районе порта Щецин. Это российские суда, и, по сути, у нас в регионе и в Балтийском море каждую неделю, почти каждый день, происходят новые инциденты. Атака беспилотников или провокация была самой впечатляющей с польской стороны. Но на самом деле мы ежедневно сталкиваемся с подобными провокациями на нашей границе с Беларусью", — заявил политик.

Он также призвал своих европейских коллег не делать вид, что войны нет.

"Некоторым из нас нравится такое определение, как полномасштабная агрессия, инциденты или провокация. Нет, это война. Новый вид войны, очень сложный, но это война", – подчеркнул Туск.

