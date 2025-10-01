РФ будет атаковать страны НАТО и обвинит Украину: какие регионы под угрозой

Российская Федерация может планировать настоящую диверсионную операцию в Польше и поэтому Служба внешней разведки РФ распространяет информацию о появлении "украинских диверсантов". Аналитики института изучения войны (ISW) объяснили, что таким способом Кремль пытается избежать ответственности за будущие действия.

Москва распространила информацию о якобы намерении Киева усилить антироссийские настроения в Польше и Европе, говорится в отчете ISW, опубликованном 30 сентября. Отмечается, что на самом деле это "необоснованные обвинения" и "дезинформационная кампания", которая имеет целью скрыть планы российских властей. Фокус собрал информацию о странах, которые находятся под угрозой со стороны РФ.

В отчете ISW напомнили о свежем случае, когда Кремль уже обвинял Украину и перекладывал свою вину. Речь идет о появлении российских дронов в Польше и Румынии в начале сентября. Москва тогда заявила, что это украинские военные виноваты в появлении БпЛА на чужой территории, поскольку они дезориентировали российские беспилотники, которые просто направлялись к цели.

"Кремль, вероятно, создает информационные условия, чтобы обвинить Украину в будущих атаках, которые сама Россия может осуществить против Польши или других стран НАТО", — подытожили аналитики ISW.

Провокации РФ — детали

Отметим, Фокус писал о заявлении СВР России, которое росСМИ обнародовали 28 и 30 сентября. В первом сообщении говорилось о том, что Великобритания якобы готовит "украинских диверсантов", которые устроят провокации в Европе для "усиления эскалации и военного ответа РФ". Через два дня появился подробный план россиян: как будут действовать ДРГ в Польше. Указывается, что группы диверсантов якобы будут состоять из бойцов "Российского добровольческого корпуса" и полка им. Кастуся Калиновского. Далее должна состояться атака на объект инфраструктуры, затем "ДРГ" задерживает полиция и для прессы рассказывают, что их забросили из РФ и Беларуси, пояснили в СВР. В СНБО Украины отреагировали на предупреждение спецслужб РФ: глава ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что россияне пытаются напугать Европу, чтобы уменьшить поддержку украинцев.

Между тем в августе Фокус перевел статью аналитика по безопасности о том, что под угрозой не только Польша, а страны Балтии. Среди прочего, основное внимание уделялось Эстонии — стране, которая потеряла часть территории из-за действий Москвы, а теперь имеет часть населения с пророссийскими настроениями. Кроме того, западные медиа исследовали угрозы для Сувальского коридора — узкого пути, который является единственным сухопутным сообщением основной части РФ с анклавом в Калининграде. Коридор граничит с Беларусью, Литвой и Польшей.

Напоминаем, 30 сентября эстонские власти предупредили граждан, что стоит воздержаться от поездок в Беларусь: объяснили, почему это опасно.