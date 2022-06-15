Россия собиралась напасть на Литву, проверяя оборону НАТО, — депутат Сейма (видео)

Матас Малдейкис уверен, что, оккупировав Украину, через пять лет россияне решились бы пробить коридор через земли Польши и Литвы к своему анклаву — Калининградской области.

В Литве уверены, что если бы россиянам удалось реализовать план по оккупации Украины, в 2027 году их страна стала бы следующей жертвой российской агрессии. Об этом "Украине 24" заявил депутат Литовского Сейма Матас Малдейкис.

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"Они бы пришли к нам, попытались проверить оборону НАТО, — сказал Малдейкис. — Речь идет в первую очередь о Сувальском коридоре. Теперь они уже не смогут этого сделать".

По мнению Малдейкиса, провал Путинского плана в Украине отсрочил угрозу нападения на Литву на 20 лет.

Депутат рассказал, что в Литве мало кто верил в возможность развязывания в XXI веке войны в Европе, поэтому люди скептически относились к призывам политиков готовиться к такому сценарию. Однако нападение России на Украину показало, что все усилия и трудности, которые литовцы пережили ради интеграции в Евросоюз и в НАТО, себя оправдали. Матас Малдейкис считает, что теперь и Украине предстоит пройти этот путь, чтобы обеспечить собственную безопасность.

"Если бы Литва не была в НАТО, я бы сейчас тоже был на фронте", — уверен он.

Что такое Сувальский коридор

Сувальским коридором политики и военные называют гипотетический сухопутный 100-километровый коридор соединяющий Беларусь с российским анклавом в Европе — Калининградской областью. Название коридор получил благодаря польскому городу Сувалки, который расположен на границе Польши и Литвы.

[ + – ] Сувальский коридор пролегает по территории Литвы и Польши

В НАТО эти земли рассматривают в качестве одной из наиболее вероятных целей возможной российской агрессии, угрожающей Альянсу. Захватив Сувальский коридор, Россия смогла бы отрезать от НАТО страны Балтии — Эстонию, Латвию и Литву.

В последние годы в этих местах регулярно проводятся военные учения НАТО, также здесь постоянно дислоцируются более 4 тыс. солдат стран Альянса.

Как Россия грозит Литве

Депутат от пропутинской "Единой России" Евгений Федоров подал в Госдуму законопроект "Об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Единоросс считает, что процедура отделения Литвы от Союза прошла с нарушением советских законов.

Позже Федоров заявил, что после Литвы Госдума может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. Он не скрывает, что главной целью этой инициативы является желание проверить НАТО на прочность, спровоцировав новый Карибский кризис, который в 1962 году чуть не привел к ядерной войне между СССР и США. Федоров считает, что НАТО испугается ядерной угрозы и предпочтет вернуться в границы 1997 года, как настойчиво требует президент России Путин. В противном случае начнется Третья мировая война.

Как в Литве реагируют на угрозы

Комментируя инициативу Федорова, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что войну, подобную той, которую начала Россия, могло развязать только государство, управляемое зверями. Поэтому неудивительно, что и в политике россияне ведут себя "не по человеческим нормам". При этом дипломат призвал серьезно относиться к угрозам и готовиться к отражению возможного вторжения россиян.

Депутат Малдейкис высмеял подразнил россиян заявлением о том, что Смоленск — литовский город. По его словам, если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года, потребовав, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству.