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Военный Фокус

Россия собиралась напасть на Литву, проверяя оборону НАТО, — депутат Сейма (видео)

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Колонна российской военной техники, российская агрессия, нападение России на Литву, Сувальский коридор, оккупация
В Литовском сейме уверены, что если бы России удалось оккупировать Украину, следующей целью стала бы Литва

Матас Малдейкис уверен, что, оккупировав Украину, через пять лет россияне решились бы пробить коридор через земли Польши и Литвы к своему анклаву — Калининградской области.

В Литве уверены, что если бы россиянам удалось реализовать план по оккупации Украины, в 2027 году их страна стала бы следующей жертвой российской агрессии. Об этом "Украине 24" заявил депутат Литовского Сейма Матас Малдейкис.

"Они бы пришли к нам, попытались проверить оборону НАТО, — сказал Малдейкис. — Речь идет в первую очередь о Сувальском коридоре. Теперь они уже не смогут этого сделать".

По мнению Малдейкиса, провал Путинского плана в Украине отсрочил угрозу нападения на Литву на 20 лет.

Депутат рассказал, что в Литве мало кто верил в возможность развязывания в XXI веке войны в Европе, поэтому люди скептически относились к призывам политиков готовиться к такому сценарию. Однако нападение России на Украину показало, что все усилия и трудности, которые литовцы пережили ради интеграции в Евросоюз и в НАТО, себя оправдали. Матас Малдейкис считает, что теперь и Украине предстоит пройти этот путь, чтобы обеспечить собственную безопасность.

"Если бы Литва не была в НАТО, я бы сейчас тоже был на фронте", — уверен он.

Что такое Сувальский коридор

Сувальским коридором политики и военные называют гипотетический сухопутный 100-километровый коридор соединяющий Беларусь с российским анклавом в Европе — Калининградской областью. Название коридор получил благодаря польскому городу Сувалки, который расположен на границе Польши и Литвы.

Сувальский коридор пролегает по территории Литвы и Польши
Сувальский коридор пролегает по территории Литвы и Польши

В НАТО эти земли рассматривают в качестве одной из наиболее вероятных целей возможной российской агрессии, угрожающей Альянсу. Захватив Сувальский коридор, Россия смогла бы отрезать от НАТО страны Балтии — Эстонию, Латвию и Литву.

В последние годы в этих местах регулярно проводятся военные учения НАТО, также здесь постоянно дислоцируются более 4 тыс. солдат стран Альянса.

Как Россия грозит Литве

Депутат от пропутинской "Единой России" Евгений Федоров подал в Госдуму законопроект "Об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Единоросс считает, что процедура отделения Литвы от Союза прошла с нарушением советских законов.

Позже Федоров заявил, что после Литвы Госдума может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. Он не скрывает, что главной целью этой инициативы является желание проверить НАТО на прочность, спровоцировав новый Карибский кризис, который в 1962 году чуть не привел к ядерной войне между СССР и США. Федоров считает, что НАТО испугается ядерной угрозы и предпочтет вернуться в границы 1997 года, как настойчиво требует президент России Путин. В противном случае начнется Третья мировая война.

Как в Литве реагируют на угрозы

Комментируя инициативу Федорова, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что войну, подобную той, которую начала Россия, могло развязать только государство, управляемое зверями. Поэтому неудивительно, что и в политике россияне ведут себя "не по человеческим нормам". При этом дипломат призвал серьезно относиться к угрозам и готовиться к отражению возможного вторжения россиян.

Депутат Малдейкис высмеял подразнил россиян заявлением о том, что Смоленск — литовский город. По его словам, если Россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года, потребовав, чтобы Путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству.