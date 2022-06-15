Росія збиралася напасти на Литву, перевіряючи оборону НАТО, — депутат Сейму (відео)

Матас Малдейкіс упевнений, що, підкоривши Україну, через п'ять років росіяни наважилися б пробити коридор через землі Польщі та Литви до свого анклаву Калінінградської області.

У Литві впевнені, що якби росіянам вдалося реалізувати план з окупації України, у 2027 році їхня країна стала б наступною жертвою російської агресії. Про це "Україні 24" заявив депутат Литовського Сейму Матас Малдейкіс.

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"Вони б прийшли до нас, спробували перевірити оборону НАТО, — сказав Малдейкіс. — Йдеться насамперед про Сувальський коридор. Тепер вони вже не зможуть цього зробити".

На думку Малдейкіса, провал Путінського плану в Україні відстрочив загрозу нападу на Литву на 20 років.

Депутат розповів, що в Литві мало хто вірив у можливість розв'язування у ХХІ столітті війни в Європі, тому люди скептично ставилися до закликів політиків готуватися до такого сценарію. Проте напад Росії на Україну показав, що всі зусилля та труднощі, які литовці пережили заради інтеграції до Євросоюзу та НАТО, себе виправдали. Матас Малдейкіс вважає, що тепер і Україна має пройти цей шлях, щоб забезпечити власну безпеку.

"Якби Литва не була в НАТО, я зараз теж був би на фронті", — упевнений він.

Що таке Сувальський коридор

Сувальським коридором політики та військові називають гіпотетичний сухопутний 100-кілометровий коридор, який сполучає Білорусь із російським анклавом у Європі — Калінінградською областю. Назву коридор отримав завдяки польському місту Сувалки, яке розташоване на кордоні Польщі та Литви.

[ + – ] Сувальський коридор пролягає територією Литви та Польщі

У НАТО ці землі розглядають як одну з найімовірніших цілей можливої російської агресії, яка загрожує Альянсу. Захопивши Сувальський коридор, Росія б змогла відрізати від НАТО країни Балтії — Естонію, Латвію та Литву.

В останні роки в цих місцях регулярно проводяться військові навчання НАТО, також тут постійно дислокуються понад 4 тис. солдатів країн Альянсу.

Як Росія погрожує Литві

Депутат від пропутінської "Єдиної Росії" Євген Федоров подав до Держдуми законопроєкт "Про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Єдинорос вважає, що процедура відокремлення Литви від Союзу пройшла з порушенням радянських законів.

Пізніше Федоров заявив, що після Литви Держдума може відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України. Він не приховує, що головною метою цієї ініціативи є бажання перевірити НАТО на міцність, спровокувавши нову Карибську кризу, яка у 1962 році мало не призвела до ядерної війни між СРСР та США. Федоров вважає, що НАТО злякається ядерної загрози і вважатиме за краще повернутися до кордонів 1997 року, як наполегливо вимагає президент Росії Путін. Інакше розпочнеться Третя світова війна.

Як у Литві реагують на погрози

Коментуючи ініціативу Федорова, глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що війну, подібну до тієї, яку почала Росія, могла розв'язати лише держава, керована звірами. Тому не дивно, що й у політиці росіяни поводяться "не за людськими нормами". Водночас дипломат закликав серйозно ставитися до погроз та готуватися до відбиття можливого вторгнення росіян.

Депутат Малдейкіс висміяв подразнив росіян заявою про те, що Смоленськ — литовське місто. За його словами, якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви у 1991 році, Литва відкличе Полянівський договір 1634 року, зажадавши, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому князівству.