РФ атакуватиме країни НАТО та звинуватить Україну: які регіони під загрозою

Російська Федерація може планувати справжню диверсійну операцію у Польщі й тому Служба зовнішньої розвідки РФ поширює інформацію про появу "українських диверсантів". Аналітики інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що таким способом Кремль намагається уникнути відповідальності за майбутні дії.

Москва розповсюдила інформацію про начебто намір Києва посилити антиросійські настрої у Польщі та Європі, ідеться у звіті ISW, опублікованому 30 вересня. Зауважується, що насправді це "необґрунтовані звинувачення" та "дезінформаційна кампанія", яка має на меті приховати плани російської влади. Фокус зібрав інформацію про країни, які перебувають під загрозою з боку РФ.

У звіті ISW нагадали про свіжий випадок, коли Кремль вже обвинувачував Україну та перекладав свою провину. Ідеться про появу російських дронів у Польщі та Румунії на початку вересня. Москва тоді заявила, що це українські військові винні у появі БпЛА на чужій території, оскільки вони дезорієнтували російські безпілотники, які просто прямували до цілі.

"Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в майбутніх атаках, які сама Росія може здійснити проти Польщі чи інших країн НАТО", — підсумували аналітики ISW.

Провокації РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про заяву СВР Росії, яку росЗМІ оприлюднили 28 та 30 вересня. У першому повідомлення ішлося про те, що Британія начебто готує "українських диверсантів", які влаштують провокації у Європі для "посилення ескалації та військової відповіді РФ". Через два дні з'явився детальний план росіян: як діятимуть ДРГ у Польщі. Вказується, що групи диверсантів начебто складатимуться з бійців "Російського добровольчого корпусу" та полку ім. Кастуся Калиновського. Далі має відбутись атака на об'єкт інфраструктури, потім "ДРГ" затримує поліція і для преси розповідають, що їх закинули з РФ та Білорусі, пояснили у СВР. У РНБО України відреагували на попередження спецслужб РФ: глава ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що росіяни намагаються налякати Європу, щоб зменшити підтримку українців.

Тим часом у серпні Фокус переклав статтю безпекового аналітика про те, що під загрозою не лише Польща, а країни Балтії. Серед іншого, основна увага приділялась Естонії — країні, яка втратила частину території через дії Москви, а тепер має частину населення з проросійськими настроями. Крім того, західні медіа досліджували загрози для Сувальського коридору — вузького шляху, який є єдиним сухопутним сполученням основної частини РФ з анклавом у Калінінграді. Коридор межує з Білоруссю, Литвою та Польщею.

Нагадуємо, 30 вересня естонська влада попередила громадян, що варто утриматись від поїздок у Білорусь: пояснили, чому це небезпечно.