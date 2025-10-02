Підземне секретне місто для Трампа: де сховається президент США в разі ядерної війни (відео)

Глибоко під Скелястими горами Колорадо розташована надсекретна фортеця, призначена для збереження життя військових і політичних лідерів Америки в разі, якщо станеться ядерна війна.

Гірський комплекс Шаєнн, куди журналістів пускали востаннє у 2018 році, являє собою велике підземне місто, висічене майже з 700 000 тонн граніту і спроектоване так, щоб витримувати прямі ядерні удари. Протягом десятиліть воно є останнім оплотом Білого дому в разі Армагеддона, і про нього відомо вкрай мало, пише NewsNation.

Шаєнн — це не просто бункер для президента США, а підземне місто

Тепер, на тлі зростаючої міжнародної напруженості, американські військові знову відчинили свої вибухобезпечні двері — у супроводі камер NewsNation, які проникли вглиб секретного об'єкта.

За сталевими дверима завтовшки в метр і за численними контрольно-пропускними пунктами розташований командний пункт, який, за словами військових чиновників, може витримати ядерний вибух "у тисячу разів сильніший, ніж бомба, скинута на Хіросіму".

Гірський комплекс Шаєнн — це не просто бункер, а функціонуюче підземне місто. Тут є власна електростанція, підземні озера з питною водою і запаси продовольства, здатні забезпечити персонал "дуже довго".

Всередині навіть працює ресторан Subway, який гордо називає себе "найбезпечнішим Subway" у світі.

Генерал Грегорі Гійо, командувач Північного командування США і NORAD, повідомив журналістам, що об'єкт залишається таким же важливим сьогодні, як і в день його першого запуску 1966 року.

Вхід у бункер для президента США Фото: U.S. Army

"Воно дійсно варте тих грошей, які за нього заплатили на початку 60-х, і ми використовуємо його сьогодні так само, як і десятиліттями раніше", — заявив Гійо.

На запитання про сучасні загрози — від російських літаків, що зондують повітряний простір США, до китайських аеростатів-розвідників і кібератак — Гійо заявив, що комплекс Шайєнн — неприступний.

"Я не хвилююся. У нас працюють найкращі військові", — сказав він, а потім зловісно додав: "І ми готові".

Будівництво фортеці Шаєнн-Маунтін, завершене 1966 року, яке обійшлося в 142 мільйони доларів, обійшлося б сьогодні більш ніж у мільярд доларів. У розпал холодної війни комплекс Шаєнн називали "найбезпечнішим місцем на Землі" — лабіринтом тунелів і вибухобезпечних камер, призначених для захисту від радянських ракет.

Граніт і сталь також захищають електроніку від електромагнітних імпульсів, що виникають під час ядерних вибухів. Гідравлічні механізми можуть запечатати величезні вибухобезпечні двері всього за 45 секунд, а в разі надзвичайної ситуації — вручну.

Ті самі двері, які запечатають у разі ядерної війни Фото: U.S. Army

Як відомо, двері були замкнені 11 вересня — єдиний випадок з часів Холодної війни, коли вони були зачинені під час реальної світової кризи.

Раніше він був головною штаб-квартирою NORAD, 2008 року об'єкт передали під альтернативне командування, і тепер його основні операції проводять на Космічній військовій базі Петерсон у Колорадо-Спрінгс.

Але співробітники, як і раніше, чергують на горі Шаєнн, щоб забезпечити готовність, і офіційні особи наполягають, що це не пережиток минулого.

"Це абсолютно не відповідає істині", — заявляли військові 2018 року, зазначивши, що постійні контингенти NORAD, як і раніше, діють там разом із кібернетичним, космічним і розвідувальним підрозділами.

Комплекс також став іконою поп-культури — він увічнений у фільмі 1983 року "Військові ігри" і серіалі "Зоряна брама".

Якщо станеться ядерний Армагеддон, план порятунку президента США вже готовий.

Шаєнн — це місто, вирубане в скелі Фото: U.S. Army

За даними Історичної асоціації Білого дому, спочатку президента терміново доправлять у підземний притулок Білого дому — Президентський центр надзвичайних операцій.

Якби дозволяв час, його б перевели на борт одного з літаків ВПС E-4B "Судний день" — повітряних командних пунктів, які, за словами ВПС США, призначені для збереження цілісності ланцюжка командування навіть у разі нападу на Вашингтон.

Поруч із президентом перебуватиме вузьке коло офіційних осіб: міністр оборони (або міністр війни після перейменування відомства), Об'єднаний комітет начальників штабів і військові помічники, які нестимуть ядерний "футбольний м'яч", що міститиме коди, необхідні для наказу завдати удару.

Віцепрезидента рятуватимуть окремо, щоб гарантувати спадкоємність, тоді як інші посадові особи кабінету міністрів і лідери конгресу будуть переведені в укріплені місця забезпечення спадкоємності, як-от Маунт-Везер у Вірджинії або Рейвен-Рок у Пенсильванії.

