Подземный секретный город для Трампа: где спрячется президент США в случае ядерной войны (видео)

Глубоко под Скалистыми горами Колорадо находится сверхсекретная крепость, предназначенная для сохранения жизни военных и политических лидеров Америки в случае, если произойдет ядерная война.

Горный комплекс Шайенн, куда журналистов пускали последний раз в 2018 году, представляет собой обширный подземный город, высеченный почти из 700 000 тонн гранита и спроектированный так, чтобы выдерживать прямые ядерные удары. На протяжении десятилетий он является последним оплотом Белого дома в случае Армагеддона, и о нем известно крайне мало, пишет NewsNation.

Шайенн - это не просто бункер для президента США, а подземный город

Теперь, на фоне растущей международной напряженности, американские военные снова открыли свои взрывобезопасные двери — в сопровождении камер NewsNation, проникших вглубь секретного объекта.

За стальными дверями толщиной в метр и за многочисленными контрольно-пропускными пунктами находится командный пункт, который, по словам военных чиновников, может выдержать ядерный взрыв "в тысячу раз сильнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму".

Горный комплекс Шайенн — это не просто бункер, а функционирующий подземный город. Здесь есть собственная электростанция, подземные озера с питьевой водой и запасы продовольствия, способные обеспечить персонал "очень долго".

Внутри даже работает ресторан Subway, гордо называющий себя "самым безопасным Subway" в мире.

Генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием США и NORAD, сообщил журналистам, что объект остается таким же важным сегодня, как и в день его первого запуска в 1966 году.

Вход в бункер для президента США Фото: U.S. Army

"Оно действительно стоит тех денег, которые за него заплатили в начале 60-х, и мы используем его сегодня так же, как и десятилетиями ранее", — заявил Гийо.

На вопрос о современных угрозах — от российских самолетов, зондирующих воздушное пространство США, до китайских аэростатов-разведчиков и кибератак — Гийо заявил, что комплекс Шайенн – неприступен.

"Я не волнуюсь. У нас работают лучшие военные", — сказал он, а затем зловеще добавил: "И мы готовы".

Строительство крепости Шайенн-Маунтин, завершенное в 1966 году и обошедшееся в 142 миллиона долларов, обошлось бы сегодня более чем в миллиард долларов. В разгар холодной войны комплекс Шайенн называли "самым безопасным местом на Земле" – лабиринтом туннелей и взрывобезопасных камер, предназначенных для защиты от советских ракет.

Гранит и сталь также защищают электронику от электромагнитных импульсов, возникающих при ядерных взрывах. Гидравлические механизмы могут запечатать огромные взрывобезопасные двери всего за 45 секунд, а в случае чрезвычайной ситуации — вручную.

Та самая дверь, которую запечатают в случае ядерной войны Фото: U.S. Army

Как известно, двери были заперты 11 сентября — единственный случай со времен Холодной войны, когда они были закрыты во время реального мирового кризиса.

Ранее являвшийся главной штаб-квартирой NORAD, в 2008 году объект был передан под альтернативное командование, и теперь его основные операции проводятся на Космической военной базе Петерсон в Колорадо-Спрингс.

Но сотрудники по-прежнему дежурят на горе Шайенн, чтобы обеспечить готовность, и официальные лица настаивают, что это не пережиток прошлого.

"Это совершенно не соответствует истине", — заявляли военные в 2018 году, отметив, что постоянные контингенты NORAD по-прежнему действуют там вместе с кибернетическим, космическим и разведывательным подразделениями.

Комплекс также стал иконой поп-культуры — он увековечен в фильме 1983 года "Военные игры" и сериале "Звездные врата".

Если произойдет ядерный Армагеддон, план спасения президента США уже готов.

Шайенн - это город, вырубленный в скале Фото: U.S. Army

По данным Исторической ассоциации Белого дома, сначала президента срочно доставят в подземное убежище Белого дома — Президентский центр чрезвычайных операций.

Если бы позволяло время, его бы перевели на борт одного из самолетов ВВС E-4B "Судный день" — воздушных командных пунктов, которые, по словам ВВС США, предназначены для сохранения целостности цепочки командования даже в случае нападения на Вашингтон.

Рядом с президентом будет находиться узкий круг официальных лиц: министр обороны (или министр войны после переименования ведомства), Объединенный комитет начальников штабов и военные помощники, несущие ядерный "футбольный мяч", содержащий коды, необходимые для приказа нанести удар.

Вице-президента будут спасать отдельно, чтобы гарантировать преемственность, в то время как другие должностные лица кабинета министров и лидеры конгресса будут переведены в укрепленные места обеспечения преемственности, такие как Маунт-Уэзер в Вирджинии или Рэйвен-Рок в Пенсильвании.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самолетах "Судного дня", которые будут спасать президента США в случае ядерной войны.

Летом 2025 года этот самолет совершил загадочный перелет в Мэриленд на фоне эскалации с Ираном.