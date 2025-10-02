Росія все вирішила на Полтавській битві: Путін повідомив, що у нього немає проблем із Фінляндією та Швецією

Російський президент повідомив, що РФ не проти відновлення відносин із Фінляндією та Швецією, якщо країни цього захочуть. Але ситуація змінилася, оскільки вони вступили в НАТО і зробили "дурість".

Володимир Путін третю годину продовжує виступати на засіданні клубу "Валдай" і дійшов до стосунків РФ із Фінляндією та Швецією, які вступили до НАТО після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Російський президент повідомив, що це була "дурість", тому що в Росії не було проблем із цими країнами. А в Гельсінкі нібито можна було розплачуватися рублями "ще три роки тому".

А вступ до НАТО, блоку, який, як вважає Путін, проводить "агресивну політику" проти Росії, це погано.

"Охороняти що? Захищати які інтереси? Що, Росія збиралася захопити Гельсінкі? Або Стокгольм? Усе, що Росія хотіла, вона вирішила зі Швецією в результаті Полтавської битви. Це було давно, жодних проблем у нас більше немає", — повідомив Путін, зазначивши, що тоді Швецію очолювала "складна людина" Карл XII, якого незрозуміло ким було вбито.

"А з Фінляндією в чому проблема? Усе було вирішено, усі договори було підписано за результатами Другої світової війни. Для чого? Захотіли поживитися в разі стратегічної поразки Росії? Назад відтяпати? Знову можу показати певний жест", — повідомив російський президент, але не показав, бо в залі є "дами".

На його думку, Фінляндія і Швеція втратили "перевагу нейтрального статусу" і в Гельсінкі ніхто не поїде для переговорів.

Заяви Фінляндії про нерозміщення небезпечної для Росії зброї, зокрема ядерної, на території країни нічого не значать, оскільки в НАТО ніхто не питатиме згоди Гельсінкі, сказав Путін.

Путін вдав, що не знає, чому Фінляндія і Швеція вступили в НАТО Фото: Скриншот

"Ми ж знаємо, як рішення в НАТО ухвалюють. Хто їх питати-то буде, фінів", — додав президент РФ. На його думку, Фінляндія і Швеція звинуватили Росію в "агресивній політиці" проти України, "ігноруючи воєнні злочини київського режиму проти жителів Донбасу" і "держпереворот".

"Не було бажання аналізувати, було бажання бути в одній зграї, яка хоче собі щось відтяпати", — повідомив Путін, заявивши, що в нього були "добрі" стосунки з попередниками і він грав із ними в хокей.

А тепер, коли кордон із НАТО збільшився, Росії доведеться розмістити там війська, яких там нібито раніше не було. І російські літаки літають над Балтійським морем без транспондерів, тому що літаки НАТО нібито теж літають без них, повідомив Путін. Але при цьому він готовий "працювати" зі Швецією та Фінляндією.

"Так що, ми будемо працювати, звичайно, нормально. Отже, якщо захочуть Фінляндія і Швеція якось вибудовувати і відновлювати відносини, ми не проти. Ми згодні. Але ситуація, звісно, змінилася. Ложечки знайшлися, а ось осад залишився", — сказав російський президент.

Нагадаємо, на початку свого виступу на Валдаї Путін нарікав, що Росію не прийняли в НАТО. І повідомив, що РФ на країни НАТО не нападе.

Також російський президент звинуватив Францію в піратстві.