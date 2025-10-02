Россия все решила на Полтавском сражении: Путин сообщил, что у него нет проблем с Финляндией и Швецией

Российский президент сообщил, что РФ не против восстановления отношений с Финляндией и Швецией, если страны этого захотят. Но ситуация поменялась, так как они вступили в НАТО и совершили "глупость".

Related video

Владимир Путин третий час продолжает выступать на заседании клуба "Валдай" и дошел до отношений РФ с Финляндией и Швецией, которые вступили в НАТО после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Российский президент сообщил, что это была "глупость", потому что у России не было проблем с этими странами. А в Хельсинки якобы можно было расплачиваться рублями "еще три года назад".

А вступление в НАТО, блок, который, как считает Путин, проводит "агрессивную политику" против России, это плохо.

"Охранять что? Защищать какие интересы? Что, Россия собиралась захватить Хельсинки? Или Стокгольм? Все, что Россия хотела, она решила со Швецией в результате Полтавского сражения. Это было давно, никаких проблем у нас больше нет", — сообщил Путин, отметив, что тогда Швецию возглавлял "сложный человек" Карл XII, который непонятно кем был убит.

"А с Финляндией в чем проблема? Все было решено, все договоры были подписаны по результатам Второй мировой войны. Для чего? Захотели поживиться в случае стратегического поражения России? Назад оттяпать? Опять могу показать определенный жест", — сообщил российский президент, но не показал, потому что в зале есть "дамы".

По его мнению, Финляндия и Швеция утратили "преимущество нейтрального статуса" и в Хельсинки никто не поедет для переговоров.

Заявления Финляндии о неразмещении опасного для России оружия, в том числе ядерного, на территории страны ничего не значат, так как в НАТО никто не будет спрашивать согласия Хельсинки, сказал Путин.

Путин сделал вид, что не знает, почему Финляндия и Швеция вступили в НАТО Фото: Скриншот

"Мы же знаем, как решения в НАТО принимаются. Кто их спрашивать-то будет, финнов", — добавил президент РФ. По его мнению, Финляндия и Швеция обвинили Россию в "агрессивной политике" против Украины, "игнорируя военные преступления киевского режима против жителей Донбасса" и "госпереворот".

"Не было желания анализировать, было желание быть в одной шайке, которая хочет себе что-то оттяпать", - сообщил Путин, заявив, что у него были "добрые" отношения с предшественниками и он играл с ними в хоккей.

А теперь, когда граница с НАТО увеличилась, России придется разместить там войска, которых там якобы ранее не было. И российские самолеты летают над Балтийским морем без транспондеров, потому что самолеты НАТО якобы тоже летают без них, сообщил Путин. Но при этом он готов "работать" со Швецией и Финляндией.

"Так что, мы будем работать, конечно, нормально. Значит, если захотят Финляндия и Швеция как-то выстраивать и восстанавливать отношения, мы не против. Мы согласны. Но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а вот осадочек остался", — сказал российский президент.

Напомним, в начале своего выступления на Валдае Путин сетовал, что Россию не приняли в НАТО. И сообщил, что РФ на страны НАТО не нападет.

Также российский президент обвинил Францию в пиратстве.