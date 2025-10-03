Уперше в історії: колишня медсестра очолила Англіканську церкву (фото)

Дама Сара Маллаллі, єпископка Лондона, стала головною клеркинею Англіканської церкви, що налічує 85 мільйонів послідовників не тільки в Британії, а й по всьому світу. Вона — перша в історії жінка, яка обійняла цю посаду після виходу у відставку попереднього архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.

Той пішов зі своєї посади майже рік тому незабаром після публікації доповіді, автори якої розкритикували духовного лідера Англіканської церкви за нездатність ефективно розслідувати злочини співробітника християнської організації Джона Смайта, який піддавав хлопчиків фізичним і сексуалізованим знущанням, повідомляє Sky News.

Це перший випадок обрання архієпископкою відтоді, як жінкам дозволили ставати єпископками у 2014 році. Формальний глава Англіканської церкви король Чарльз III дав добро на це призначення.

Під час свого першого візиту як призначеної архієпископки, дама Сара, призначення якої буде офіційно затверджено на офіційній церемонії в січні, відвідала в п'ятницю місцеву церкву і допомогла упакувати продуктові набори.

"Сьогодні, відгукуючись на заклик Христа в цьому новому служінні, я залишаюся вірною своєму першому покликанню: слідувати за Христом, пізнавати Його і робити Його відомим світові", — сказала дама Сара, виступаючи пізніше в Кентерберійському соборі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уже відреагував на нове призначення:

"Я вітаю призначення високоповажної і високоповажної Дами Сари Маллаллі, кавалера ордена Британської імперії, новою архієпископкою Кентерберійською і першою жінкою на цій посаді. Англіканська церква має величезне значення для нашої країни. Її церкви, собори, школи та благодійні організації є невід'ємною частиною життя наших спільнот. Архієпископка Кентерберійська відіграватиме ключову роль у житті нашої країни. Я бажаю їй усіляких успіхів і з нетерпінням чекаю спільної роботи".

Після відставки Вілбі обов'язки архієпископа Кентерберійського тимчасово виконував архієпископ Йоркський Стівен Котрелл.

Сара Маллаллі: що про неї відомо

Новій архієпископці Кентерберійській 63 роки. Вона одружена з Імонном Маллаллі, якому народила двох дітей.

Уродженка Вокінга, графство Суррей, вона спочатку навчалася в університеті Саут-Бенк, де здобула ступінь бакалавра наук, а згодом — магістра наук, а потім — у коледжі Гейтроп Лондонського університету, де здобула ступінь магістра наук.

Маллаллі удостоєна почесних докторських ступенів наук в університеті Борнмута (2004 р.), університеті Вулвергемптона (2004 р.) та університеті Хартфордшира (2005 р.).

Вона була головною фахівчинею із сестринської справи Великої Британії з 1999 по 2004 рік. У 2005-му їй присвоїли звання Дами-командорки ордена Британської імперії за внесок у сестринську справу та акушерство.

До обрання 133-м єпископкою Лондона 2018 року вона пройшла навчання в Південно-Східному інституті теологічної освіти і служила вікарієм у Баттерсі-Філдс з 2001 до 2006 року, а з 2006 до 2012 року була ректоркою групи в Саттоні, обидва — в єпархії Саутуарк.

З 2012 до 2015 року Маллаллі обіймала посаду каноніка-резидентки і скарбника собору Солсбері, а 2015 року була висвячена в сан вікарної єпископки Кредітона в Ексетерській єпархії і обіймала цю посаду протягом трьох років, починаючи з 2015 року.

У 2019 році єпископ Сара змінила колишнього єпископа Лондона, преподобного і високоповажного лорда Шартра, на посаді декана Королівської каплиці Її Величності.

Сара Маллаллі захоплюється гончарством.

Хто і як обирає архієпископа Кентерберійського

Процес вибору нового архієпископа неймовірно секретний, оскільки їх обирає Королівська комісія з висунення кандидатур — комітет під головуванням колишнього генерального директора служби безпеки MI5.

Після того, як комісія набирає дві третини голосів щодо двох обраних кандидатів, кандидатури представляють прем'єр-міністру, який обирає одного з них для офіційного призначення королем.

Кандидати мають бути не молодше 30 років і, як правило, молодше 70 років. Історично це були люди, які вже обіймали керівні посади в Церкві або інших структурах Англіканської спільноти.

Архієпископ Кентерберійський — вищий керівник Церкви Англії, нижчий за короля, який є її верховним правителем. Вони керують церквою та її діяльністю на півдні Англії, а архієпископ Йоркський — на півночі.

