Впервые в истории: бывшая медсестра возглавила Англиканскую церковь (фото)

Дама Сара Маллалли, эпископ Лондона, стала главным клериком Англиканской церкви, насчитывающей 85 миллионов последователей не только в Британии, но и по всему миру. Она – первая в истории женщина, занявшая этот пост после ухода в отставку предыдущего архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Тот ушел со своей должности почти год назад вскоре после публикации доклада, авторы которого раскритиковали духовного лидера Англиканской церкви за неспособность эффективно расследовать преступления сотрудника христианской организации Джона Смайта, подвергавшего мальчиков физическим и сексуализированным издевательствам, сообщает Sky News.

Это первый случай избрания архиепископа с тех пор, как женщинам разрешили становиться епископами в 2014 году. Формальный глава Англиканской церкви король Чарльз III дал добро на это назначение.

Сара Маллалли стала первой женщиной, возглавившей Англиканскую церковь Фото: Getty

Во время своего первого визита в качестве назначенного архиепископа, дама Сара, назначение которой будет официально утверждено на официальной церемонии в январе, посетила в пятницу местную церковь и помогла упаковать продуктовые наборы.

"Сегодня, откликаясь на призыв Христа в этом новом служении, я остаюсь верной своему первому призванию: следовать за Христом, познавать Его и делать Его известным миру", — сказала дама Сара, выступая позднее в Кентерберийском соборе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже отреагировал на новое назначение:

"Я приветствую назначение достопочтенной и достопочтенной Дамы Сары Маллалли, кавалера ордена Британской империи, новым архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на этом посту. Англиканская церковь имеет огромное значение для нашей страны. Ее церкви, соборы, школы и благотворительные организации являются неотъемлемой частью жизни наших сообществ. Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в жизни нашей страны. Я желаю ей всяческих успехов и с нетерпением жду совместной работы".

После отставки Уилби обязанности архиепископа Кентерберийского временно исполнял архиепископ Йоркский Стивен Котрелл.

Сара Маллалли: что о ней известно

Новой архиепископке Кентерберийской 63 года. Она замужем за Имонном Маллалли, которому родила двоих детей.

Уроженка Уокинга, графство Суррей, она сначала училась в университете Саут-Бэнк, где получила степень бакалавра наук, а позже – магистра наук, а затем – в колледже Хейтроп Лондонского университета, где получила степень магистра наук.

Маллалли удостоена почетных докторских степеней наук в университете Борнмута (2004 г.), университете Вулверхэмптона (2004 г.) и университете Хартфордшира (2005 г.)

Она была главным специалистом по сестринскому делу Великобритании с 1999 по 2004 год. В 2005-м ей присвоили звание Дамы-командора ордена Британской империи за вклад в сестринское дело и акушерство.

До избрания 133-м епископом Лондона в 2018 году она прошла обучение в Юго-Восточном институте теологического образования и служила викарием в Баттерси-Филдс с 2001 по 2006 год, а с 2006 по 2012 год была ректором группы в Саттоне, оба – в епархии Саутуарк.

С 2012 по 2015 год Маллалли занимала должность каноника-резидента и казначея собора Солсбери, а в 2015 году была рукоположена в сан викарного епископа Кредитона в Эксетерской епархии и занимала эту должность в течение трех лет, начиная с 2015 года.

В 2019 году епископ Сара сменила бывшего епископа Лондона, преподобного и достопочтенного лорда Шартра, на посту декана Королевской часовни Ее Величества.

Сара Маллалли увлекается гончарством.

Кто и как выбирает архиепископа Кентерберийского

Процесс выбора нового архиепископа невероятно секретен, поскольку их выбирает Королевская комиссия по выдвижению кандидатур – комитет под председательством бывшего генерального директора службы безопасности MI5.

После того, как комиссия набирает две трети голосов по двум выбранным кандидатам, кандидатуры представляются премьер-министру, который выбирает одного из них для официального назначения королём.

Кандидаты должны быть не моложе 30 лет и, как правило, моложе 70 лет. Исторически это были люди, уже занимавшие руководящие должности в Церкви или других структурах Англиканского сообщества.

Архиепископ Кентерберийский – высший руководитель Церкви Англии, ниже короля, который является её верховным правителем. Они руководят церковью и её деятельностью на юге Англии, а архиепископ Йоркский – на севере.

Напомним, в 2023 году архиепископ Кентерберийский был оштрафован за превышение скорости.