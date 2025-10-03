Міністр культури Литви подав у відставку після запитання про те, чий Крим

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс оголосив, що йде у відставку, додавши, що робить це "під тиском ззовні, який створює загрозу безпеці його сім'ї".

Відставка відбулася за наполяганням прем'єр-міністерки країни Інги Ругінені, повідомляє LRT.

Причиною такого рішення голови уряду стало те, що під час інтерв'ю порталу lrytas.lt міністр не зміг одразу відповісти на запитання, кому належить Крим, і звинуватив журналістку в провокації.

"Це провокаційні питання, давайте навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про Міністерство культури. Давайте не грати в ці ігри. Розумієте, потрібно… Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях", — відповів він після деякої паузи.

Після інтерв'ю міністр попросив поставити запитання ще раз і все ж повідомив, що Крим — "це окупована територія України, яка зараз перебуває в Росії".

Позиція міністра стала останньою краплею для Ругінене, яка попросила піти його з посади самостійно.

Ігнотас Адамавічюс показав, як підписує заяву про відставку

Виступаючи в Сеймі, Адомавічюс подякував спільноті, яка його підтримує і хоче, щоб культура розвивалася.

"Те, що ми зробили, і те, що сьогодні культура перебуває в самому центрі уваги, — цим ми дуже пишаємося… Але останнім часом тиск, що посилився на мене особисто, на мою сім'ю, коли нам небезпечно перебувати навіть на вулиці, змушує мене думати, що рішення все-таки ухвалено, роботу зроблено — увагу привернуто. За 30 років культура стала найважливішим елементом держави на сьогодні", — заявив він.

Ігнотас Адомавічюс після рішення про відставку поспілкувався з журналістами. Він був міністром культури всього тиждень

Адомавічюс обіймав посаду міністра культури лише тиждень. Він заперечував, що його змусили піти, хоча Ругінене цього не приховувала.

Після того як Ігнотас Адомавічюс вирішив залишити посаду міністра культури, ультраправа партія "Зоря Нямунаса", яка делегувала його, шукатиме нового кандидата на цей пост.

Заступник голови партії Робертас Пуховічюс зазначив, що Адомавічюс міг би обійняти посаду віцеміністра, канцлера або радника міністра в Міністерстві культури.

За інформацією того ж LRT, призначення Ігнотаса Адомавічюса міністром культури від "Зорі Нямунаса" спровокувало скандал.

Петиція проти нього зібрала 62 тисячі підписів, біля президентського палацу минулого тижня відбувся протест представників культури проти новопризначеного міністра, а на 5 жовтня працівники культурно-мистецької галузі анонсували страйк.

Після цього міністр заявив, що "підтримує і підключається" до страйку — але не через своє призначення, а через нібито жалюгідний стан культури в країні.

Адамавічюс заявляє про плачевний стан культури в країні Фото: Скриншот

Щоправда, тепер, коли Адомавічюс іде, питання мітингу залишається відкритим.

