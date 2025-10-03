Министр культуры Литвы подал в отставку после вопроса о том, чей Крым

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил, что уходит в отставку, добавив, что делает это "под давлением извне, которое создаёт угрозу безопасности его семьи".

Отставка последовала по настоянию премьер-министра страны Инги Ругинене, сообщает LRT.

Причиной такого решения главы правительства стало то, что во время интервью порталу lrytas.lt министр не смог сразу ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации.

"Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры. Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно… Есть черта, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", – ответил он после некоторой паузы.

После интервью министр попросил задать вопрос еще раз и все же сообщил, что Крым — "это оккупированная территория Украины, которая сейчас находится в России".

Позиция министра стала последней каплей для Ругинене, которая попросила уйти его с поста самостоятельно.

Игнотас Адамавичюс показал, как подписывает заявление об отставке

Выступая в Сейме, Адомавичюс поблагодарил сообщество, которое его поддерживает и хочет, чтобы культура развивалась.

"То, что мы сделали, и то, что сегодня культура находится в самом центре внимания, — этим мы очень гордимся… Но в последнее время усилившееся давление на меня лично, на мою семью, когда нам небезопасно находиться даже на улице, заставляет меня думать, что решение все же принято, работа сделана — внимание привлечено. За 30 лет культура стала самым важным элементом государства на сегодняшний день", – заявил он.

Игнотас Адомавичюс после решения об отставке пообщался с журналистами. Он был министром культуры всего неделю

Адомавичюс занимал пост министра культуры всего неделю. Он отрицал, что его вынудили уйти, хотя Ругинене этого не скрывала.

После того как Игнотас Адомавичюс решил уйти с поста министра культуры, делегировавшая его ультраправая партия "Заря Нямунаса" будет искать нового кандидата на эту должность.

Заместитель председателя партии Робертас Пуховичюс отметил, что Адомавичюс мог бы занять пост вице-министра, канцлера или советника министра в Министерстве культуры.

По информации того же LRT, назначение Игнотаса Адомавичюса министром культуры от "Зари Нямунаса" спровоцировало скандал.

Петиция против него собрала 62 тысячи подписей, у президентского дворца на прошлой неделе прошел протест представителей культуры против новоназначенного министра, а на 5 октября работники культурно-художественной отрасли анонсировали забастовку.

После этого министр заявил, что "поддерживает и подключается" к забастовке – но не из-за своего назначения, а из-за якобы плачевного состояния культуры в стране.

Адамавичюс заявляет о плачевном состоянии культуры в стране Фото: Скриншот

Правда, теперь, когда Адомавичюс уходит, вопрос митинга остается открытым.

