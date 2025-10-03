"Тисяча Трампа": президент США обіцяє роздати американцям до $1 000 і більше

США отримають щорічно трильйони доларів завдяки підвищенню мит на імпорт, ці гроші можуть витратити на виплати американським громадянам.

Президент США Дональд Трамп також планує погасити державний борг за рахунок доходів від мит. Про це він заявив в інтерв'ю One America News.

Американський лідер переконаний, що з таким економічним зростанням, як зараз спостерігається у Штатах, зовнішній борг здається відносно невеликим.

"Виростаючи, ви самі позбуваєтеся цього боргу. Зараз у нас цифри вищі, ніж будь-коли", — додав він.

Накопичені доходи, за його словами, можна розділити між людьми і кожен американець отримає в середньому 1-2 тисячі доларів.

"Мене найбільше хвилюють люди. Я вважаю ганебним те, як адміністрація [попереднього президента США] Джо Байдена поводилася з людьми", — зауважив Трамп.

За його оцінками, за перші вісім місяців перебування на посаді президента США вдалося домогтися обіцянок щодо інвестиційних зобов'язань в економіку на трильйони доларів. Адміністрація Джо Байдена, як каже Трамп, за всі роки роботи навіть не наблизилася до такої суми.

Збільшення припливу інвестицій стало наслідком запровадження мит, дефіцит торгівельного балансу скоротився вдвічі, повідомив він

"Ми стаємо настільки багатою і могутньою країною, що це дає нам силу. Ми можемо піклуватися про людей і навіть допомагати іншим країнам. Ніхто не вірив, що це можливо, а зараз усі кажуть, що Трамп мав рацію", — підсумував президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп говорив, що найбільше сподівається вижити наступного року. Американський лідер пережив два замахи у 2024 році.

Фокус раніше з'ясовував, як американські мита, введені Трампом, можуть вплинути на Україну. Новий етап тарифної політики запущено з 1 жовтня.