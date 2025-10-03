"Тысяча Трампа": президент США обещает раздать американцам до $1 000 и более

США получат ежегодно триллионы долларов благодаря повышению пошлин на импорт, эти деньги могут потратить на выплаты американским гражданам.

Related video

Президент США Дональд Трамп также планирует погасить государственный долг за счет доходов от пошлин. Об этом он заявил в интервью One America News.

Американский лидер убежден, что с таким экономическим ростом, как сейчас наблюдается в Штатах, внешний долг кажется относительно небольшим.

"Вырастая, вы сами избавляетесь от этого долга. Сейчас у нас цифры выше, чем когда-либо", — добавил он.

Накопленные доходы, по его словам, можно разделить между людьми и каждый американец получит в среднем 1−2 тысячи долларов.

"Меня больше всего волнуют люди. Я считаю позорным то, как администрация [предыдущего президента США] Джо Байдена обращалась с людьми", — заметил Трамп.

По его оценкам, за первые восемь месяцев пребывания на посту президента США удалось добиться обещаний по инвестиционным обязательствам в экономику на триллионы долларов. Администрация Джо Байдена, как говорит Трамп, за все годы работы даже не приблизилась к такой сумме.

Увеличение притока инвестиций стало следствием введения пошлин, дефицит торгового баланса сократился вдвое, сообщил он

"Мы становимся настолько богатой и могущественной страной, что это дает нам силу. Мы можем заботиться о людях и даже помогать другим странам. Никто не верил, что это возможно, а сейчас все говорят, что Трамп был прав", — подытожил президент.

Напомним, Дональд Трамп говорил, что больше всего надеется выжить в следующем году. Американский лидер пережил два покушения в 2024 году.

Фокус ранее выяснял, как американские пошлины, введенные Трампом, могут повлиять на Украину. Новый этап тарифной политики запущен с 1 октября.