У Німеччині важко поранили новообраного мера міста: вона в критичному стані (відео)

57-річна Іріс Штальцер, мерка німецького міста Хердеке (земля Північний Рейн-Вестфалія), знайдена з важкими ножовими пораненнями всього через кілька днів після перемоги на виборах.

Жінку з множинними колото-різаними ранами на спині та животі виявив її син, увійшовши до квартири, повідомляє Ruhr Nachrichten. Перед тим, як втратити свідомість, Штальцер встигла сказати, що на неї напали кілька чоловіків на вулиці.

Лікарі борються за її життя, стан жінки оцінюють як критичний.

Ірис Штальцер від Соціал-демократичної партії Німеччини перемогла на муніципальних виборах 2 жовтня 2025 року, отримавши 52,20% голосів.

Ще недавно Штальцер приймала привітання та обіймалася зі своїм опонентом на виборах

Її опонент, Фабіан Гаас (ХДС), отримав 47,80% голосів.

Штальцер на посаду мала вступити 1 листопада, а присягу скласти 4-го на інавгураційному засіданні міської ради. Вона — юристка, бере активну участь у політичному та громадському житті рідного міста. Іріс є членкинею Комітету з соціальних питань, демографії та охорони здоров'я, Комітету у справах молоді та Наглядової ради Німецького союзу соціального забезпечення (GVS). Разом із чоловіком виховує двох дітей-підлітків.

Поліція розслідує всі обставини того, що сталося, і шукає винуватців.

