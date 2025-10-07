В Германии тяжело ранили новоизбранного мэра города: она в критическом состоянии (видео)

57-летняя Ирис Штальцер, мэр немецкого города Хердеке (земля Северный Рейн-Вестфалия), найдена с тяжелыми ножевыми ранениями всего через несколько дней после победы на выборах.

Женщину со множественными колото-резаными ранами на спине и животе обнаружил ее сын, войдя в кврартиру, сообщает Ruhr Nachrichten. Перед тем, как потерять сознание, Штальцер успела сказать, что на нее напали несколько мужчин на улице.

Врачи борются за ее жизнь, состояние женщины оценивается как критическое.

Ирис Штальцер от Социал-демократической партии Германии победила на муниципальных выборах 2 октября 2025 года, получив 52,20% голосов.

Ее оппонент, Фабиан Хаас (ХДС), получил 47,80% голосов.

Штальцер в должность должна была вступить 1 ноября, а присягу принять 4-го инаугурационном заседании городского совета. Она – юрист, активно участвовует в политической и общественной жизни родного города. Ирис является членом Комитета по социальным вопросам, демографии и здравоохранению, Комитета по делам молодёжи и Наблюдательного совета Немецкого союза социального обеспечения (GVS). Вместе с мужем воспитывает двоих детей-подростков.

Полиция расследует все обстоятельства случившегося и ищет виновников.

