Грета Тунберг розповіла про "страждання" палестинців, показавши заручника з Ізраїлю

Шведська активістка, яку вже депортували до Греції з Ізраїлю, після того, як військові затримали її та 170 інших активістів із "Флотилії свободи" в міжнародних водах, зганьбилася в новому пості.

Грета Тунберг спробувала привернути увагу до "страждань палестинських ув'язнених", але один зі знімків, що зображує виснаженого чоловіка в камері, виявився знімком ізраїльтянина, якого ХАМАС тримає в полоні вже два роки, пише Daily Mail.

Поряд із фотографіями палестинців, 22-річна Тунберг зробила грубу помилку, поділившись фотографією ізраїльтянина Ев'ятара Давида, заручника, взятого ХАМАСом на фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року.

24-річний Давид зображений навпочіпки в приміщенні, імовірно тунелі ХАМАС. Він досі перебуває в полоні і сім'я не знає, в якому він стані. ХАМАС публікував відео, на якому Давида змушували рити собі могилу. Загалом у полоні ХАМАС залишаються 48 заручників з Ізраїлю.

У пості Тунберг йшлося: "Страждання палестинських в'язнів — це не питання думки. Це факт системної жорстокості та дегуманізації. Людяність не може бути вибірковою. Справедливість не має меж".

Користувачі соціальних мереж одразу ж обрушилися з критикою на Тунберг, написавши: "З кожною хвилиною, поки ви не видаляєте пост, ви стаєте ще більшим посміховиськом".

Ізраїльська модель Ноа Кохва, яка здобула титул "Міс Всесвіт Ізраїль" 2021 року, написала: "Якби ви справді дбали про своїх улюблених палестинців, ви б поставили обличчя Ев'ятара в центр уваги й зажадали б одного: негайно поверніть усіх заручників додому. Звільніть їх. Розформуйте ХАМАС. Це буквально єдине, що може покласти край цій війні. Перестаньте використовувати нашу трагедію для особистого піару".

У підсумку Грета просто видалила фото.

За словами організаторів, до складу флотилії входять понад 500 учасників із десятків країн, мета яких — доставити продовольство, воду і ліки мирним жителям Гази.

Конвой відплив із Барселони (Іспанія) 31 серпня і в міру наближення до Гази до нього приєдналися інші судна активістів із різних портів Середземномор'я.

Серед учасників — законодавці з Іспанії та Італії, а також Грета Тунберг, яку депортували з Ізраїлю в червні після того, як Ізраїль перехопив інше судно з гуманітарною допомогою, що прямувало в Газу, на якому вона перебувала.

7 жовтня Грета Тунберг заявила, що вона та інші затримані члени флотилії з Гази зазнавали тортур в ізраїльській в'язниці, де їх утримували.

На пресконференції у Стокгольмі Тунберг заявила, що її та інших "викрали і катували" ізраїльські військові.

Вона відмовилася вдаватися в подробиці, додавши, що їй не давали чистої води, а інших затриманих позбавили життєво важливих ліків.

"Особисто я не хочу розповідати про те, на що мене наразили, тому що не хочу, щоб це потрапило до заголовків газет і "Грету катували", бо це не наша історія", — сказала вона, додавши, що те, на що їх наразили, тьмяніє порівняно з тим, із чим щодня стикаються люди в Газі.

Представник МЗС Ізраїлю повідомив, що всім затриманим "Флотилії свободи" було надано доступ до води, їжі та туалетів: "Їм не було відмовлено в доступі до адвоката, і всіх їхніх законних прав було повністю дотримано", — повідомив представник МЗС.

Шведський уряд заявив 7 жовтня, що він неодноразово рекомендував утриматися від поїздок у Газу, але, тим не менш, надав консульську підтримку активістам і наголосив для Ізраїлю на важливості доброго ставлення до громадян Швеції.

Нагадаємо, у червні, коли Грету Тунберг депортували з Ізраїлю вперше, ролик із сендвічем, який їй пропонує ізраїльський військовий, став вірусним.

