Грета Тунберг рассказала о "страданиях" палестинцев, показав заложника из Израиля

Шведская активистка, которую уже депортировали в Грецию из Израиля, после того, как военные задержали ее и 170 других активистов из "Флотилии свободы" в международных водах, опозорилась в новом посте.

Грета Тунберг попыталась привлечь внимание к "страданиям палестинских заключенных", но один из снимков, изображающий истощенного мужчину в камере, оказался снимком израильтянина, которого ХАМАС держит в плену уже два года, пишет Daily Mail.

Наряду с фотографиями палестинцев, 22-летняя Тунберг совершила грубую ошибку, поделившись фотографией израильтянина Эвьятара Давида, заложника, взятого ХАМАСом на фестивале Nova 7 октября 2023 года.

Пост Греты Тунберг Фото: Соцсети

24-летний Давид изображен на корточках в помещении, предположительно туннеле ХАМАС. Он до сих пор находится в плену и семья не знает, в каком он состоянии. ХАМАС публиковал видео, на котором Давида заставляли рыть себе могилу. Всего в плену ХАМАС остаются 48 заложников из Израиля.

Эвьятар Давид два года находится в плену ХАМАС Фото: Соцсети

Эвьятар Давид (слева) со своим братом Илаем Фото: Соцсети

В посте Тунберг говорилось: "Страдания палестинских заключенных — это не вопрос мнения. Это факт системной жестокости и дегуманизации. Человечность не может быть избирательной. Справедливость не имеет границ".

Пользователи социальных сетей тут же обрушились с критикой на Тунберг, написав: "С каждой минутой, пока вы не удаляете пост, вы становитесь еще большим посмешищем".

Израильская модель Ноа Кохва, получившая титул "Мисс Вселенная Израиль" в 2021 году, написала: "Если бы вы действительно заботились о своих любимых палестинцах, вы бы поставили лицо Эвьятара в центр внимания и потребовали бы одного: немедленно верните всех заложников домой. Освободите их. Расформируйте ХАМАС. Это буквально единственное, что может положить конец этой войне. Перестаньте использовать нашу трагедию для личного пиара".

В итоге Грета просто удалила фото.

Грета Тунберг и "Флотилия свободы" – что известно

По словам организаторов, в состав флотилии входят более 500 участников из десятков стран, цель которых — доставить продовольствие, воду и лекарства мирным жителям Газы.

"Флотилия свободы" так и не доплыла до Газы

Конвой отплыл из Барселоны (Испания) 31 августа и по мере приближения к Газе к нему присоединились другие суда активистов из различных портов Средиземноморья.

Среди участников — законодатели из Испании и Италии, а также Грета Тунберг, которая была депортирована из Израиля в июне после того, как Израиль перехватил другое судно с гуманитарной помощью, направлявшееся в Газу, на котором она находилась.

7 октября Грета Тунберг заявила, что она и другие задержанные члены флотилии из Газы подвергались пыткам в израильской тюрьме, где они содержались.

На пресс-конференции в Стокгольме Тунберг заявила, что ее и других "похитили и пытали" израильские военные.

Грета Тунберг заявила, что ее "пытали" Фото: Getty Images

Она отказалась вдаваться в подробности, добавив, что ей не давали чистой воды, а другие задержанные были лишены жизненно важных лекарств.

"Лично я не хочу рассказывать о том, чему меня подвергли, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и "Грету пытали", потому что это не наша история", — сказала она, добавив, что то, чему их подвергли, меркнет по сравнению с тем, с чем ежедневно сталкиваются люди в Газе.

Представитель МИД Израиля сообщил, что всем задержанным "Флотилии свободы" был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам: "Им не было отказано в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены", — сообщил представитель МИД.

Шведское правительство заявило 7 октября, что оно неоднократно рекомендовало воздержаться от поездок в Газу, но, тем не менее, оказало консульскую поддержку активистам и подчеркнуло для Израиля важность хорошего отношения к гражданам Швеции.

Напомним, в июне, когда Грету Тунберг депортировали из Израиля в первый раз, ролик с сэндвичем, который ей предлагает израильский военный, стал вирусным.

