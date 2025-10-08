"Похитили и подвергли пыткам": Грета Тунберг рассказала об "издевательствах" в израильской тюрьме

Шведская активистка Грета Тунберг заявила, что во время заключения после задержания флотилии в Секторе Газа пережила вместе с другими задержанными пытки со стороны израильских силовиков.

Грета Тунберг утверждает, они "были похищены", а в израильской тюрьме, где задержанных удерживали, их "подвергли пыткам". В частности ей не давали чистой воды, а другим заключенным не предоставляли необходимых лекарств. Об этом активистка рассказала во вторник, 7 октября, во время пресс-конференции в Стокгольме, пишет агентство Reuters.

Однако после заявления о "пытках" Тунберг отказалась раскрывать подробности, упомянув лишь о воде и лекарствах. Активистка аргументировала это тем, что не хочет видеть свое имя в громких заголовках СМИ о пытках в израильской тюрьме.

"Лично я не хочу рассказывать о том, что мне пришлось пережить, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки новостей и появились заголовки "Грету пытали", потому что это не то, о чем идет речь", — подчеркнула она.

При этом Тунберг добавила, что ей пришлось пережить незначительное по сравнению с тем, что ежедневно переживают люди в Секторе Газа.

В МИД страны отвергают обвинения активистки в пытках.

"Все задержанные... имели доступ к воде, еде и туалетам; им не отказывали в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены", — пояснили в ведомстве в комментарии для Reuters на прошлой неделе.

Стоит отметить, что на прошлой неделе, как сообщило издание, некоторые из задержанных в Газе активистов заявили, что Грета Тунберг подверглась жестокому обращению во время задержания. Они отмечали, что девушку толкали и заставляли носить израильский флаг.

"Это была катастрофа. Они (израильские военные — ред.) относились к нам как к животным", — заявил 28-летний мужчина, который был задержан вместе с активисткой.

Другая задержанная добавила, что Грету использовали для пропаганды. Однако во время пресс-конференции во вторник Тунберг не упомянула об этих заявлениях задержанных активистов.

Стоит отметить, что 6 октября, как информировало медиа The Times of Israel, Грету Тунберг во второй раз депортировали вместе с десятками активистов, направлявшихся в Сектор Газа.

В июне Министерство иностранных дел Израиля обнародовало видеоролик, на котором военные высадились на судно Греты Тунберг и арестовали ее.

10 июня Грету Тунберг впервые депортировали из Израиля после неудачной попытки высадиться с гуманитарным грузом на побережье Газы.