"Викрали та піддали тортурам": Ґрета Тунберг розповіла про "знущання" в ізраїльській в'язниці

Шведська активістка Ґрета Тунберг заявила, що під час ув'язнення після затримання флотилії у Секторі Гази пережила разом з іншими затриманими тортури з боку ізраїльських силовиків.

Ґрета Тунберг стверджує, їх "було викрадено", а в ізраїльській в'язниці, де затриманих утримували, їх "піддали тортурам". Зокрема їй не давали чистої води, а іншим ув'язненим не надавали необхідних ліків. Про це активістка розповіла у вівторок, 7 жовтня, під час пресконференції у Стокгольмі, пише агентство Reuters.

Однак після заяви про "тортури" Тунберг відмовилася розкривати подробиці, згадавши лише про воду і ліки. Активістка аргументувала це тим, що не хоче бачити своє ім'я у гучних заголовках ЗМІ про тортури в ізраїльській в'язниці.

"Особисто я не хочу розповідати про те, що мені довелося пережити, бо не хочу, щоб це потрапило в заголовки новин і з'явилися заголовки "Ґрету катували", бо це не те, про що йдеться", — наголосила вона.

При цьому Тунберг додала, що їй довелося пережити незначне у порівнянні з тим, що щодня переживають люди у Секторі Гази.

У МЗС країни відкидають звинувачення активістки щодо тортур.

"Усі затримані… мали доступ до води, їжі та туалетів; їм не відмовляли в доступі до адвоката, і всі їхні законні права були повністю дотримані", — пояснили у відомстві у коментарі для Reuters минулого тижня.

Варто зазначити, що минулого тижня, як повідомило видання, деякі із затриманих у Газі активістів заявили, що Ґрета Тунберг зазнала жорстокого поводження під час затримання. Вони наголошували, що дівчину штовхали і примушували носити ізраїльський прапор.

"Це була катастрофа. Вони (ізраїльські військові — ред.) ставилися до нас як до тварин", — заявив 28-річний чоловік, який був затриманий разом з активісткою.

Інша затримана додала, що Ґрету використовували для пропаганди. Однак під час пресконференції у вівторок Тунберг не згадала про ці заяви затриманих активістів.

Варто зазначити, що 6 жовтня, як інформувало медіа The Times of Israel, Ґрету Тунберг вдруге депортували разом з десятками активістів, що прямували до Сектору Гази.

У червні Міністерство закордонних справ Ізраїлю оприлюднило відеоролик, на якому військові висадилися на судно Ґрети Тунберг і заарештували її.

10 червня Ґрету Тунберг вперше депортували з Ізраїлю після невдалої спроби висадитися з гуманітарним вантажем на узбережжі Гази.