Активистку Грету Тунберг заподозрили в романе с фотографом: что о нем известно (фото)

Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг заподозрили в романе с молодым фотографом и видеооператором Крисом Кеббоном. Он сопровождал ее на некоторых из последних демонстраций и встречал объятиями в аэропорту Стокгольма после депортации из Израиля.

Related video

Кеббона замечали в компании Тунберг в течение последних 18 месяцев. Журналисты британской газеты Daily Mail пишут, что их сфотографировали вместе во время плавания в море на Сицилии незадолго до того, как климатическая активистка отправилась с неудачной гуманитарной миссией в Сектор Газа.

После депортации израильскими властями Грета вернулась в Стокгольм. На видео из аэропорта можно увидеть, как 22-летний Крис Кеббон с длинными волосами бросился к ней с объятиями.

Крис Кеббон встретил Грету Тунберг в аэропорту в Стокгольме после депортации из Израиля Фото: Скрин видео

Перекинувшись несколькими словами, молодые люди прошли к репортерам. Кеббон выступал в роли импровизированного охранника Тунберг и прикрывал ее от чрезмерно восторженных поклонников, пишут журналисты.

Крис Кеббон опубликовал фото с Гретой Тунберг, сделанное во время демонстрации в Лондоне Фото: Instagram / chris_kebbon

Что известно о вероятном бойфренде Греты Тунберг

Крис Кеббон, как и Грета, живет в зеленом пригороде Стокгольма. В соцсетях он рассказывает, что жил со своей семьей в Сирии, Ливане и Марокко. Крис позиционирует себя как фотографа движений за социальную и климатическую справедливость. Также он увлекается серфингом.

Журналисты отмечают, что Кеббон был соответчиком Греты в Вестминстерском магистратском суде в феврале 2024 года, когда их обвиняли в нарушении общественного порядка после протеста возле лондонского отеля. Активисты были оправданы.

Шведскую активистку Грету Тунберг подозревают в романе с фотографом Крисом Кеббоном Фото: Instagram / chris_kebbon

Грету Тунберг депортировали из Израиля: детали

Армия Израиля 9 июня высадилась на судно Греты Тунберг Madleen, которое 1 июня отправилось к берегам Сетора Газы с гуманитарным грузом. Шведскую активистку депортировали из Израиля на следующий день вместе с экипажем. Их доставили в аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве. Тунберг летела в родную Швецию через Францию.

После того, как Грета Тунберг приземлилась в Париже, она пообщалась с журналистами и "пиар-ходом" раздачу сэндвичей солдатами ЦАХАЛ всем пассажирам яхты Madleen.