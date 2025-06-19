Активістку Грету Тунберг запідозрили в романі з фотографом: що про нього відомо (фото)

Шведську екологічну активістку Грету Тунберг запідозрили в романі з молодим фотографом і відеооператором Крісом Кеббоном. Він супроводжував її на деяких з останніх демонстрацій та зустрічав обіймами в аеропорті Стокгольма після депортації з Ізраїля.

Related video

Кеббона помічали в компанії Тунберг протягом останніх 18 місяців. Журналісти британської газети Daily Mail пишуть, що їх сфотографували разом під час плавання в морі на Сицилії незадовго до того, як кліматична активістка вирушила з невдалою гуманітарною місією до Сектора Гази.

Після депортації ізраїльською владою Грета повернулася до Стокгольму. На відео з аеропорту можна побачити, як 22-річний Кріс Кеббон з довгим волоссям кинувся до неї з обіймами.

Кріс Кеббон зустрів Грету Тунберг в аеропорті в Стокгольмі після депортації з Ізраїля Фото: Скрин відео

Перекинувшись кількома словами, молоді люди пройшли до репортерів. Кеббон виступав у ролі імпровізованого охоронця Тунберг і прикривав її від надмірно захоплених прихильників, пишуть журналісти.

Кріс Кеббон опублікував фото з Гретою Тунберг, зроблене під час демонстрації в Лондоні Фото: Instagram / chris_kebbon

Що відомо про ймовірного бойфренда Грети Тунберг

Кріс Кеббон, як і Грета, живе в зеленому передмісті Стокгольма. У соцмережах він розповідає, що жив зі своєю родиною в Сирії, Лівані та Марокко. Кріс позиціює себе як фотографа рухів за соціальну та кліматичну справедливість. Також він захоплюється серфінгом.

Журналісти зазначають, що Кеббон був співвідповідачем Грети у Вестмінстерському магістратському суді в лютому 2024 року, коли їх звинувачували у порушенні громадського порядку після протесту біля лондонського готелю. Активістів було виправдано.

Шведську активістку Грету Тунберг підозрюють в романі з фотографом Крісом Кеббоном Фото: Instagram / chris_kebbon

Грету Тунберг депортували з Ізраїлю: деталі

Армія Ізраїлю 9 червня висадилась на судно Грети Тунберг Madleen, яке 1 червня вирушило до берегів Сетора Гази з гуманітарним вантажем. Шведську активістку депортували з Ізраїлю наступного дня разом з екіпажем. Їх доставили в аеропорт "Бен-Гуріон" у Тель-Авіві. Тунберг летіла до рідної Швеції через Францію.

Після того, як Грета Тунберг приземлилася в Парижі, вона поспілкувалася з журналістами та "піар-ходом" роздачу сендвічів солдатами ЦАХАЛ усім пасажирам яхти Madleen.