В Індії показали статую кровожерливої богині, яка вбиває Трампа (відео)

Для великого індуїстського фестивалю Дурга-пуджа в Західній Бенгалії зазвичай створюють скульптуру богині Дурги, яка вбиває демона обману. Цього разу демони підозріло нагадують м'язистого Дональда Трампа.

Сидячи на леві, індуїстська богиня Дурга тримає в кожній з десяти рук по небесній зброї. Але її мета — не звичайний демон обману Махішасура. Вона націлилася на іншого передбачуваного ворога, який уособлює сили зла: яскраву постать зі світлою шевелюрою, рельєфним торсом і обличчям, створеним за зразком президента США Дональда Трампа, пише Hindustan Times.

Скульптура була відкрита в східноіндійському штаті Західна Бенгалія під час індуїстського свята Дурга-пуджа, відомого бенгальським індуїстам як Дурга-пуджо. І не стала єдиною. Трамп в образі демона виявився популярним символом фестивалю.

У рамках святкування перемоги добра над злом статуя стала не просто політичною сатирою. Вона стала символом того, що дружба між Індією і США похитнулася через спроби Дональда Трампа перекроїти світову торгівлю.

"Раніше в Індії та Америки були добрі стосунки, але з приходом Трампа він намагається придушити Індію, підім'яти нас під себе і розчавити. Ось чому ми зобразили Трампа як демона, переможеного могутньою матір'ю Дургою", — заявив Санджай Басак, член оргкомітету святкування Дурга-пуджі в місті Муршидабад.

Статуя Дурги, яка атакує Трампа, створювалася таємно протягом трьох місяців. Голову Трампа-демона створили вже майже перед відкриттям — за три дні до фестивалю.

За словами Басака, коли статую Дурги показали в соцмережах, то "тисячі і тисячі людей" йшли, щоб побачити її особисто і залишали позитивні відгуки.

Під час п'ятиденного фестивалю Дурга-пуджа цілі міста перетворюються на величезну мистецьку галерею просто неба, де міфологічна битва між богинею та її демоном переосмислюється з урахуванням сучасних реалій.

Дональд Трамп став популярним персонажем фестивалю

Протягом багатьох років ці об'єкти висвітлювали найрізноманітніші проблеми: від міграційної кризи до воєн із сусіднім Пакистаном.

"Усама бен Ладен був популярним вибором після 11 вересня", — сказав Сушован Сіркар, консультант, який знімає ролики для соціальних мереж про бенгальську культуру.

Після кровопролитних прикордонних зіткнень між Індією і Китаєм 2020 року ще одна знаменита інсталяція зобразила китайського лідера Сі Цзіньпіна в ролі лиходія.

Шість років тому Трамп стояв пліч-о-пліч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на стадіоні NRG у Г'юстоні, коли їх вітали 50 000 людей.

Демонстрація політичного партнерства, відома як мітинг "Привіт, Моді!", знайшла своє відображення на наступному заході "Намасте Трамп" в Ахмадабаді, штат Гуджарат.

Але після повернення Дональда Трампа в Білий дім, відносини між Індією і США зіпсувалися. Раніше цього року Трамп публічно висміяв Нью-Делі, назвавши індійську економіку "мертвою" і запровадивши одні з найвищих за всю історію адміністрації мит для країни.

Половина 50%-вих зборів — це покарання Трампа за збільшення закупівель Індією російської нафти після вторгнення Москви в Україну. Інша половина — частина знакової кампанії Трампа "Америка перш за все", спрямованої на скорочення дефіциту торгового балансу США.

У серпні представник Білого дому назвав війну Росії в Україні "війною Моді", посиливши тиск на Нью-Делі з метою домогтися розриву економічних зв'язків із Кремлем. Індія неодноразово захищала свої закупівлі російської нафти і називала цю заяву "неточною і такою, що вводить в оману".

А у вересні Трамп ввів плату в розмірі 100 000 доларів за подачу заяв на візу H-1B. Багато хто вважав це випадом у бік Індії, оскільки індуси є найбільшою групою бенефіціарів програми для кваліфікованих робітників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на переговорах у США Індія погодилася відмовитися від купівлі російської нафти, але попросила США надати адекватну заміну, якою може стати іранська або венесуельська нафта.

Також стало відомо, що росіяни активно вербують на війну з Україною студентів з Індії.