В Индии показали статую кровожадной богини, убивающей Трампа (видео)

Для большого индуистского фестиваля Дурга-пуджа в Западной Бенгалии обычно создают скульптуру богини Дурги, которая убивает демона обмана. В этот раз демоны подозрительно напоминают мускулистого Дональда Трампа.

Сидя на льве, индуистская богиня Дурга держит в каждой из десяти рук по небесному оружию. Но ее цель — не обычный демон обмана Махишасура. Она нацелилась на другого предполагаемого врага, олицетворяющего силы зла: яркую фигуру со светлой шевелюрой, рельефным торсом и лицом, созданным по образцу президента США Дональда Трампа, пишет Hindustan Times.

На фестивале Дурга-Пуджа демоном обмана стал Дональд Трамп

Скульптура была открыта в восточноиндийском штате Западная Бенгалия во время индуистского праздника Дурга-пуджа, известного бенгальским индуистам как Дурга-пуджо. И не стала единственной. Трамп в образе демона оказался популярным символом фестиваля.

В рамках празднования победы добра над злом статуя стала не просто политической сатирой. Она стала символом того, что дружба между Индией и США пошатнулась из-за попыток Дональда Трампа перекроить мировую торговлю.

Инсталляция на фестивале Дурга-Пуджа Фото: Hindustan Times

"Раньше у Индии и Америки были хорошие отношения, но с приходом Трампа он пытается подавить Индию, подмять нас под себя и раздавить. Вот почему мы изобразили Трампа как демона, побежденного могущественной матерью Дургой", — заявил Санджай Басак, член оргкомитета празднования Дурга-пуджи в городе Муршидабад.

Статуя Дурги, атакующей Трампа создавалась тайно в течение трех месяцев. Голову Трампа-демона создали уже почти перед открытием – за три дня до фестиваля.

По словам Басака, когда статую Дурги показали в соцсетях, то "тысячи и тысячи людей" шли, чтобы увидеть ее лично и оставляли положительные отзывы.

Во время пятидневного фестиваля Дурга-пуджа целые города превращаются в огромную художественную галерею под открытым небом, где мифологическая битва между богиней и ее демоном переосмысливается с учетом современных реалий.

Дональд Трамп стал популярнім персонажем фестиваля

На протяжении многих лет эти объекты освещали самые разные проблемы: от миграционного кризиса до войн с соседним Пакистаном.

"Усама бен Ладен был популярным выбором после 11 сентября", — сказал Сушован Сиркар, консультант, который снимает ролики для социальных сетей о бенгальской культуре.

После кровопролитных пограничных столкновений между Индией и Китаем в 2020 году еще одна знаменитая инсталляция изобразила китайского лидера Си Цзиньпина в роли злодея.

Шесть лет назад Трамп стоял рука об руку с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на стадионе NRG в Хьюстоне, когда их приветствовали 50 000 человек.

Демонстрация политического партнерства, известная как митинг "Привет, Моди!", нашла свое отражение на последующем мероприятии "Намасте Трамп" в Ахмадабаде, штат Гуджарат.

Но после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, отношения между Индией и США испортились. Ранее в этом году Трамп публично высмеял Нью-Дели, назвав индийскую экономику "мертвой" и введя одни из самых высоких за всю историю администрации пошлин для страны.

Инсталляция на фестивале Дурга-Пуджа Фото: Hindustan Times

Половина 50%-ных сборов — это наказание Трампа за увеличение закупок Индией российской нефти после вторжения Москвы в Украину. Другая половина — часть знаковой кампании Трампа "Америка прежде всего", направленной на сокращение дефицита торгового баланса США.

В августе представитель Белого дома назвал войну России в Украине "войной Моди", усилив давление на Нью-Дели с целью добиться разрыва экономических связей с Кремлем. Индия неоднократно защищала свои закупки российской нефти и называла это заявление "неточным и вводящим в заблуждение".

Отношения между США и Индией испортились Фото: Getty

А в сентябре Трамп ввел плату в размере 100 000 долларов за подачу заявлений на визу H-1B. Многим посчитали это выпадом в сторону Индии, так как индусы являются крупнейшей группой бенефициаров программы для квалифицированных рабочих.

