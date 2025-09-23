Поехал в Санкт-Петербург и оказался на войне: в России "пропал" студент из Индии, — СМИ (фото)

Мужчина из индийского штата Уттаракханд поступил в Санкт-Петербургский университет, но вскоре был отправлен на фронт в составе ВС РФ. Он успел рассказать родным, что не имеет документов и прошел учения, прежде чем связь с ним оборвалась.

30-летний житель округа Удхам-Сингх-Нагар в Индии Ракеш Кумар 7 августа отправился в Россию, получив учебную визу. Он сообщил семье, что успешно добрался до места назначения, но до обучения в Санкт-Петербургском университете дело не дошло. Его историей 23 сентября поделились в издании The Times of India.

Уже через несколько дней Кумар начал намекать родным, что находится в затруднительном положении и все идет не по плану. Его старший брат, Дипу Маурия, вспомнил последний разговор, который состоялся 30 августа. Индиец рассказал, что его принудительно призвали в ВС РФ и хотят отправить на войну в Украину.

После тревожного звонка телефон Кумара был отключен. Однако вскоре семья получила его фотографию в военной форме, которая подтвердила худшие их подозрения. Через несколько дней мужчина позвонил с неизвестного российского номера. В разговоре, который описывают как "короткий и взволнованный", он сказал, что его паспорт и другие личные документы забрали. Кроме того, его официальные электронные письма удалили.

Фото Ракеша Кумара, которое прислали семье Фото: The Times of India

По словам Кумара, его отправили на обучение на Донбассе, после которых направили на передовую. Этот разговор стал последним известием о судьбе индийца, которое получала семья.

"Мы очень беспокоимся о его безопасности. Мы даже не знаем, жив ли он. Мы просто хотим, чтобы правительство вернуло его домой целым и невредимым", — подчеркнул Маурия.

С начала месяца семья Кумара не может с ним связаться и отчаянно нуждается в помощи. Она написала письмо в Министерство иностранных дел Индии, обратилась к местным чиновникам и посольству в Москве, пытаясь вернуть мужа домой.

В СМИ отметили, что этот случай — не первый за последние месяцы. По меньшей мере 20 граждан Индии утверждают, что их обманом заманили в Россию якобы на учебу или работу, а затем заставили вступать в ВС РФ. Их семьи умоляют о дороге на родине. Посольство Индии в Москве призвало не ездить в страну через непроверенных агентов или после пустых обещаний, а МИД сообщал о дипломатических усилиях для возвращения своих граждан.

