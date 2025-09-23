Поїхав у Санкт-Петербург і опинився на війні: у Росії "зник" студент з Індії, — ЗМІ (фото)

Чоловік з індійського штату Уттаракханд вступив у Санкт-Петербурзький університет, але невдовзі був відправлений на фронт у складі ЗС РФ. Він встиг розповісти рідним, що не має документів і пройшов навчання, перш ніж зв'язок з ним обірвався.

Related video

30-річний житель округу Удхам-Сінґх-Наґар в Індії Ракеш Кумар 7 серпня вирушив у Росію, отримавши навчальну візу. Він повідомив родині, що успішно дістався місця призначення, але до навчання у Санкт-Петербурзькому університеті справа не дійшла. Його історією 23 вересня поділились у виданні The Times of India.

Вже за кілька днів Кумар почав натякати рідним, що перебуває у скрутному становищі й усе йде не за планом. Його старший брат, Діпу Маурія, згадав останню розмову, яка відбулася 30 серпня. Індієць розповів, що його примусово призвали у ЗС РФ і хочуть відправити на війну в Україні.

Після тривожного дзвінка телефон Кумара був відключений. Однак невдовзі родина отримала його фотографію у військовій формі, яка підтвердила найгірші їхні підозри. За кілька днів чоловік зателефонував з невідомого російського номера. У розмові, яку описують як "коротку і схвильовану", він сказав, що його паспорт й інші особисті документи забрали. Окрім того, його офіційні електронні листи видалили.

Фото Ракеша Кумара, яке надіслали родині Фото: The Times of India

Зі слів Кумара, його відправили на навчання на Донбасі, після яких скерували на передову. Ця розмова стала останньою звісткою про долю індійця, яку отримувала родина.

"Ми дуже турбуємося про його безпеку. Ми навіть не знаємо, чи він живий. Ми просто хочемо, щоб уряд повернув його додому цілим і неушкодженим", — підкреслив Маурія.

З початку місяця сім'я Кумара не може з ним зв'язатись і відчайдушно потребує допомоги. Вона написала листа до Міністерства закордонних справ Індії, звернулась до місцевих чиновників і посольства в Москві, намагаючись повернути чоловіка додому.

У ЗМІ зазначили, що цей випадок — не перший за останні місяці. Щонайменше 20 громадян Індії стверджують, що їх обманом заманили в Росію нібито на навчання або роботу, а потім примусили вступати у ЗС РФ. Їхні родини благають про дорогу на батьківщині. Посольство Індії у Москві закликало не їздити в країну через неперевірених агентів або після порожніх обіцянок, а МЗС повідомляло про дипломатичні зусилля задля повернення своїх громадян.

Нагадаємо, українські військові захопили у полон під Вовчанськом іноземця, який виявився легкоатлетом з Кенії. Його родичі розповіли, що чоловік їхав у Росію як спортсмен на змагання, але помилково підписав контракт з ЗС РФ, довірившись місцевому жителю, у якого зупинився.

Українські військові вперше захопили в окупантів несподіваний "трофей" — живого віслюка. За даними соцмереж, тварин постачає ЗС РФ Міноборони, і це може свідчити про дві речі.