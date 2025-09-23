Росіянам видають як транспорт віслюків: у ЗСУ показали несподіваний "трофей" (відео)

За даними соцмереж, ЗС РФ видають віслюків в межах постачань у підрозділи логістики, і у Держдуми Росії вважають таку ситуацію "нормальною". Українські оборонці вже "затрофеїли" першого російського віслюка на фронті.

Related video

Український воїн показав, як веде дорогою віслюка. Відео поширив військовослужбовець Юрій Бутусов.

"Техніка "другої армії світу": є перший трофейний віслюк", — зазначив він.

Чому віслюк — це "трофей"

Раніше, 9 травня, у "Цензор.НЕТ" публікували кадри, на яких "мобілізований" до ЗС РФ віслюк намагався вирватись через вибух, покинувши довірений йому вантаж у вигляді двох мішків. Однак окупантам вдалося зупинити перелякану тварину.

Загалом, як інформують у соцмережах, в інтернеті вже можна знайти багато доказів використання віслюків ворогом. Зазначалося, що їх видають у межах постачань в підрозділи логістики як в'ючний транспорт.

Фото одного з "мобілізованих" до ЗС РФ віслюків Фото: Соцмережі

У Defense Express передавали, що появу віслюків на фронті можна сприймати як свідчення дефіциту автотранспорту у РФ або спробу налагодити логістику через маршрути, недоступні для колес. За допомогою цих тварин окупанти доставляють вантажі, і з'явились вона не за волонтерською ініативою, а за лінією забезпечення Міноборони.

Депутат російської Держдуми й генерал-лейтенант у відставці Віктор Соболєв визнав, що у ЗС РФ виникли "дуже великі складнощі у забезпеченні" частин та підрозділів боєприпасами, майном і харчами, в тому числі штурмових загонів. Використання віслюків для посилення логістики він нозвав "нормальним". Політик нагадав, що під час Другої світової війни армія СРСР використовувала коней та собак.

Окупанти використовують віслюків на передовій Фото: Соцмережі

Нагадаємо, російські розробники заявили, що з 2022 року поставили ЗС РФ понад 18 тисяч FPV-дронів "Гортензія" різних типів. Йдеться про лінійку БПЛА, які використовують для доставлення вантажів, бомбардування, розміщення мін тощо.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 22 вересня заявив, що за добу Сили оборони звільнили 1,3 кв.км території у Донецькій області, ще на площі 2,1 кв.км воїни провели зачистку.