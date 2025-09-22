ЗСУ звільнили 164,5 кв. км на Добропільському напрямку, — Сирський (карти)

Українські підрозділи на Добропільському напрямку розширили контрольовані території та знищили живу силу й техніку противника. Минулої доби українські війська взяли під контроль нові ділянки та ліквідували ворога на кількох напрямках.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, протягом останньої доби повернено контроль над 1,3 км² території, проведено пошук і ліквідацію ворога на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області. На окремих ділянках штурмові підрозділи просунулися від 200 метрів до 2,5 км.

В результаті боїв загинуло 43 окупанти, загальні втрати ворога за останню добу склали 65 осіб. Знищено 11 одиниць техніки, серед яких 4 артилерійські системи, 6 безпілотників і 1 мотоцикл.

Станом на 22 вересня 2025 року українські війська звільнили 164,5 км² території та зачистили 180,8 км² від диверсійно-розвідувальних груп ворога. Повернено контроль над сімома населеними пунктами, дев’ять повністю очищено від ДРГ.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповоротні – 1492. Триває робота з поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників із полону.

Окрім цього, ворог втратив 856 одиниць озброєння та техніки: 12 танків, 38 бойових броньованих машин, 175 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 441 одиниця автотехніки, 58 мотоциклів і квадроциклів, 1 одиниця спеціальної техніки та 173 безпілотники.

Де ЗС РФ намагаються прорватися — оперативна інформація

Однак, за інформацією інтерактивної онлайн мапи бойових дій в Україні Deepstate, російські війська просунулися поблизу села Новоіванівки та міста Новомиколаївки. Також уточнено лінію зіткнення в селі Юнаківці.

Фото: DeepState Фото: DeepState Фото: DeepState

Як повідомляє Генштаб, на цих напрямках противник проводив активні штурмові дії. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Українські захисники стримали наступальні спроби окупантів і завдали їм значних втрат у живій силі та техніці.

Просування ворога на Новопавлівському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

На інших напрямках ворог також намагався просунутися: на Лиманському – 21 атака поблизу населених пунктів Греківки, Новомихайлівки, Шандриголового, Колодязів, Торського та Новоселівки; на Покровському – 49 штурмових дій у районах Панківки, Никанорівки, Новоекономічного, Червоного Лимана, Променя, Чунишина, Звірового, Удачного, Котлиного та Дачного.

Просування ворога на Лиманському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ Просування ворога на Покровському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом минулої доби українські воїни відбили численні атаки противника, знищивши танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотні літальні апарати та 118 одиниць автомобільної техніки. Втрати живої сили окупантів склали близько 960 осіб.

Раніше Олександр Сирський повідомляв про, що українські війська на Добропільському напрямку прорвали оборону противника на 3–7 км. Вже відновлено контроль у семи населених пунктах, а дев’ять районів повністю очищено від ДРГ.

Також Фокус писав, що збройні сили Російської Федерації намагаються перерізати логістичні шляхи Сил оборони України у Покровській агломерації. Щоб виконати поставлені цілі, росіяни проникають вглиб українських позицій малими групами й навіть змогли зайняти один з навколишніх населених пунктів.