ВСУ освободили 164,5 кв. км на Добропольском направлении, — Сырский (карты)

Украинские подразделения на Добропольском направлении расширили контролируемые территории и уничтожили живую силу и технику противника. За прошедшие сутки украинские войска взяли под контроль новые участки и ликвидировали врага на нескольких направлениях.

Related video

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за последние сутки возвращен контроль над 1,3 км² территории, проведен поиск и ликвидация врага на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области. На отдельных участках штурмовые подразделения продвинулись от 200 метров до 2,5 км.

В результате боев погибло 43 оккупанта, общие потери врага за последние сутки составили 65 человек. Уничтожено 11 единиц техники, среди которых 4 артиллерийские системы, 6 беспилотников и 1 мотоцикл.

По состоянию на 22 сентября 2025 года украинские войска освободили 164,5 км² территории и зачистили 180,8 км² от диверсионно-разведывательных групп врага. Возвращен контроль над семью населенными пунктами, девять полностью очищены от ДРГ.

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные — 1492. Продолжается работа по пополнению "обменного фонда" для возвращения украинских защитников из плена.

Кроме этого, враг потерял 856 единиц вооружения и техники: 12 танков, 38 боевых бронированных машин, 175 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 441 единица автотехники, 58 мотоциклов и квадроциклов, 1 единица специальной техники и 173 беспилотника.

Где ВС РФ пытаются прорваться — оперативная информация

Однако, по информации интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине Deepstate, российские войска продвинулись вблизи села Новоивановка и города Новониколаевка. Также уточнена линия соприкосновения в селе Юнаковка.

Фото: DeepState Фото: DeepState Фото: DeepState

Как сообщает Генштаб, на этих направлениях противник проводил активные штурмовые действия. На Новопавловском направлении враг совершил 20 атак в районах Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сечневое, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское. Украинские защитники сдержали наступательные попытки оккупантов и нанесли им значительные потери в живой силе и технике.

Продвижение врага на Новопавловском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На других направлениях враг также пытался продвинуться: на Лиманском — 21 атака вблизи населенных пунктов Грековки, Новомихайловки, Шандриголово, Колодязов, Торского и Новоселовки; на Покровском — 49 штурмовых действий в районах Панковки, Никаноровки, Новоэкономичного, Красного Лимана, Луча, Чунишина, Звериного, Удачного, Котлиного и Дачного.

Продвижение врага на Лиманском направлении Фото: Генштаб ВСУ Продвижение врага на Покровском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Всего за прошедшие сутки украинские воины отбили многочисленные атаки противника, уничтожив танк, боевую бронированную машину, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, три вертолета, 403 беспилотные летательные аппараты и 118 единиц автомобильной техники. Потери живой силы оккупантов составили около 960 человек.

Ранее Александр Сырский сообщал о, что украинские войска на Добропольском направлении прорвали оборону противника на 3-7 км. Уже восстановлен контроль в семи населенных пунктах, а девять районов полностью очищены от ДРГ.

Также Фокус писал, что вооруженные силы Российской Федерации пытаются перерезать логистические пути Сил обороны Украины в Покровской агломерации. Чтобы выполнить поставленные цели, россияне проникают вглубь украинских позиций малыми группами и даже смогли занять один из окрестных населенных пунктов.