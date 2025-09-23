Россиянам выдают в качестве транспорта ослов: в ВСУ показали неожиданный "трофей" (видео)

По данным соцсетей, ВС РФ выдают ослов в рамках поставок в подразделения логистики, и в Госдуме России считают такую ситуацию "нормальной". Украинские оборонцы уже "затрофеили" первого российского осла на фронте.

Related video

Украинский воин показал, как ведет по дороге осла. Видео распространил военнослужащий Юрий Бутусов.

"Техника "второй армии мира": есть первый трофейный осел", — отметил он.

Почему осел — это "трофей"

Ранее, 9 мая, в "Цензор.НЕТ" публиковали кадры, на которых "мобилизованный" в ВС РФ осел пытался вырваться из-за взрыва, покинув доверенный ему груз в виде двух мешков. Однако оккупантам удалось остановить испуганное животное.

В общем, как информируют в соцсетях, в интернете уже можно найти много доказательств использования ослов врагом. Отмечалось, что их выдают в рамках поставок в подразделения логистики как вьючный транспорт.

Фото одного из "мобилизованных" в ВС РФ ослов Фото: Соцсети

В Defense Express передавали, что появление ослов на фронте можно воспринимать как свидетельство дефицита автотранспорта в РФ или попытку наладить логистику через маршруты, недоступные для колес. С помощью этих животных оккупанты доставляют грузы, и появились они не по волонтерской инициативе, а по линии обеспечения Минобороны.

Депутат российской Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев признал, что у ВС РФ возникли "очень большие сложности в обеспечении" частей и подразделений боеприпасами, имуществом и продовольствием, в том числе штурмовых отрядов. Использование ослов для усиления логистики он назвал "нормальным". Политик напомнил, что во время Второй мировой войны армия СССР использовала лошадей и собак.

Оккупанты используют ослов на передовой Фото: Соцсети

Напомним, российские разработчики заявили, что с 2022 года поставили ВС РФ более 18 тысяч FPV-дронов "Гортензия" различных типов. Речь идет о линейке БПЛА, которые используют для доставки грузов, бомбардировки, размещения мин и тому подобное.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 22 сентября заявил, что за сутки Силы обороны освободили 1,3 кв.км территории в Донецкой области, еще на площади 2,1 кв.км воины провели зачистку.