"Світився від радості": захоплений у полон бігун з Кенії думав, що їде на змагання, — BBC

У Харківській області захопили у полон 36-річного легкоатлета Еванса Кібета. Кенієць все життя присвятив бігу й радісно збирав валізу в спортивну поїздку, але невдовзі один підпис "зруйнував його життя".

Речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що в українських таборах для полонених є люди з різних країн — Сомалі, Сьєрра-Леоне, Того, Куби та Шрі-Ланки. Бльшість іноземців там — громадяни бідніших країн, які різними шляхами потрапляють у РФ й обманом або за власним бажанням опиняються в її армії. Про це йдеться у матеріалі BBC News від 20 вересня.

"Важливо розуміти, що дуже мало кого беруть у полон живими: більшість або гинуть, або отримують тяжкі поранення", — наголосив Яценко.

Родичі й друзі Кібета шоковані, його двоюрідна сестра Едіт Чесой зізналась журналістам що знову і знову прокручує відео, зняте українськими військовими, у своїй голові. Вона поділилась, що не спала всю ніч.

Молодший брат кенійця Айзек Кіп'єго описав його як скромного й небагатослівного, опору й порадника для всієї родини. Він жив спортом — легкою атлетикою. Чоловік з сім'ї фермерів не зміг досягти олімпійської перемоги або слави завдяки світовому рекорду, але брав участь у менш відомих забігах на 10 кілометрів, а також півмарафонах у Європі та Азії. Кіп'єго каже, він має талант і бігав змалечку.

Однак спорт не давав бажаного заробітку, тож Кібету доводилося ледь зводити кінці з кінцями. У березні він звертався до іншого бігуна з прохання домогти йому підготуватись для участі у змаганнях в Польщі, але в команді не лишилося місць.

"Гадаю, так він і опинився в Росії", — припустив його молодший брат.

Фото Еванса Кібета Фото: BBC

Коли спортивний агент запропонував легкоатлету поїздку в Росії для участі в забігах. він не вагався. У ЗСУ вказали, що про цю частину своєї історії військовополонений їм не розповідав.

"Він світився від радості, коли сказав мені, що їде на змагання в Росію. Я й сам був радий за нього. Ми покладали великі надії", — згадав Кіп'єго.

Чесой наприкінці липня провела двоюрідного брата на автовокзал. Вона розповіла, що чоловік брав з собою лише "невеличку валізу". За два тижні він мав повернутись до родини.

Наступні події вже відомі з розповіді самого Кібета після того, як його захопили у полон в Україні. Він не планував служити у ЗС РФ, але після двох тижнів у Росії отримав пропозицію залишились на довше від чоловіка, який його приймав. Росіянин обіцяв вирішити проблеми з візою та роботу, а згодом приніс папери, де був текст його мовою, та попросив підписати. Про те, що йдеться про контракт з військом, кенієць не знав.

"Так усе й пішло шкереберть… той підпис зруйнував моє життя", — зізнався бігун, згадавши, що одразу після цього у нього забрали паспорт і телефон.

У приміщенні з'явились ще кілька людей, які наказали Кібету сідати в машину. Після 7-годинної дороги він опинився у військовому таборі, де почув ультиматум — або на війну, або смерть. Після тижня навчань, на яких доводилось спілкуватись лише жестами, іноземця відвести на перше завдання. Тоді чоловік втік, після чого два дні блукав лісами поблизу Вовчанська, в яких зрештою вийшов до українських захисників.

Попри шок, побачивши відео з кенійцем, його родичі відчули полегшення, адже зрозуміли, що він перебуває у руках українців.

"Ми сприймаємо це як менше зло, ніж якби він залишався в Росії", — пояснив Кіп'єго.

Сім'я закликає владу Кенії втрутитись, але поки відповіді не отримала. Яценко з українського Координаційного штабу каже, що військовополоненого готові повернути додому.

"Якщо уряд його країни виявить зацікавлення в його поверненні, Україна готова до переговорів про передачу його додому", — запевнив він.

Однак, зі слів речника, більшість держав Африки не виявляють особливого інтересу до подібних випадків. Загалом становище цих людей важке — Росія їх не хоче забирати під час обмінів, а власним країнам вони не потрібні.

"Навіть якщо він помилився, нехай йому пробачать. Ми хочемо лише, щоб він повернувся", — додав молодший брат Кібета.

У Кенії в чоловіка залишилась 16-річна донька. Він відчайдушно рветься на батьківщину, щоб її побачити.

Нагадаємо, легкоатлета з Кенії захопили у полон бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Він розповів військовим, що отримав у російському війську позивний "Іван" і служив в одному підрозділі з ще кількома іноземцями. Іноземець переконаний, що в Росії на нього чекає лише смерть.

19 вересня директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров розповів, що з російського полону повернувся захисник Маріуполя з кулею у серці. Військовому пощастило так прожити три роки, вже на батьківщині йому успішно провели операцію.