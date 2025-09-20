"Светился от радости": захваченный в плен бегун из Кении думал, что едет на соревнования, — BBC

В Харьковской области захватили в плен 36-летнего легкоатлета Эванса Кибета. Кениец всю жизнь посвятил бегу и радостно собирал чемодан в спортивную поездку, но вскоре одна подпись "разрушила его жизнь".

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, что в украинских лагерях для пленных есть люди из разных стран — Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Кубы и Шри-Ланки. Большинство иностранцев там — граждане бедных стран, которые разными путями попадают в РФ и обманом или по собственному желанию оказываются в ее армии. Об этом говорится в материале BBC News от 20 сентября.

"Важно понимать, что очень мало кого берут в плен живыми: большинство или погибают, или получают тяжелые ранения", — подчеркнул Яценко.

Родственники и друзья Кибета шокированы, его двоюродная сестра Эдит Чесой призналась журналистам что снова и снова прокручивает видео, снятое украинскими военными, в своей голове. Она поделилась, что не спала всю ночь.

Младший брат кенийца Айзек Кипьего описал его как скромного и немногословного, опору и советчика для всей семьи. Он жил спортом — легкой атлетикой. Мужчина из семьи фермеров не смог достичь олимпийской победы или славы благодаря мировому рекорду, но участвовал в менее известных забегах на 10 километров, а также полумарафонах в Европе и Азии. Кипьего говорит, он имеет талант и бегал с детства.

Однако спорт не давал желаемого заработка, поэтому Кибету приходилось едва сводить концы с концами. В марте он обращался к другому бегуну с просьбой помочь ему подготовиться для участия в соревнованиях в Польше, но в команде не осталось мест.

"Думаю, так он и оказался в России", — предположил его младший брат.

Фото Эванса Кибета Фото: BBC

Когда спортивный агент предложил легкоатлету поездку в Россию для участия в забегах. он не колебался. В ВСУ указали, что об этой части своей истории военнопленный им не рассказывал.

"Он светился от радости, когда сказал мне, что едет на соревнования в Россию. Я и сам был рад за него. Мы возлагали большие надежды", — вспомнил Кипьего.

Чесой в конце июля провела двоюродного брата на автовокзал. Она рассказала, что мужчина брал с собой только "небольшой чемодан". Через две недели он должен был вернуться к семье.

Следующие события уже известны из рассказа самого Кибета после того, как его захватили в плен в Украине. Он не планировал служить в ВС РФ, но после двух недель в России получил предложение остаться на дольше от мужчины, который его принимал. Россиянин обещал решить проблемы с визой и работу, а затем принес бумаги, где был текст на его языке, и попросил подписать. О том, что речь идет о контракте с армией, кениец не знал.

"Так все и пошло наперекосяк... та подпись разрушила мою жизнь", — признался бегун, вспомнив, что сразу после этого у него забрали паспорт и телефон.

В помещении появились еще несколько человек, которые приказали Кибету садиться в машину. После 7-часовой дороги он оказался в военном лагере, где услышал ультиматум — или на войну, или смерть. После недели учений, на которых приходилось общаться только жестами, иностранца отвести на первое задание. Тогда мужчина сбежал, после чего два дня бродил по лесам вблизи Волчанска, в которых в конце концов вышел к украинским защитникам.

Несмотря на шок, увидев видео с кенийцем, его родственники почувствовали облегчение, ведь поняли, что он находится в руках украинцев.

"Мы воспринимаем это как меньшее зло, чем если бы он оставался в России", — пояснил Кипьего.

Семья призывает власти Кении вмешаться, но пока ответа не получила. Яценко из украинского Координационного штаба говорит, что военнопленного готовы вернуть домой.

"Если правительство его страны проявит заинтересованность в его возвращении, Украина готова к переговорам о передаче его домой", — заверил он.

Однако, по словам представителя, большинство государств Африки не проявляют особого интереса к подобным случаям. В целом положение этих людей тяжелое — Россия их не хочет забирать во время обменов, а собственным странам они не нужны.

"Даже если он ошибся, пусть ему простят. Мы хотим только, чтобы он вернулся", — добавил младший брат Кибета.

В Кении у мужчины осталась 16-летняя дочь. Он отчаянно рвется на родину, чтобы ее увидеть.

Напомним, легкоатлета из Кении захватили в плен бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он рассказал военным, что получил в российской армии позывной "Иван" и служил в одном подразделении с еще несколькими иностранцами. Иностранец убежден, что в России его ждет только смерть.

19 сентября директор Института сердца МЗ Украины Борис Тодуров рассказал, что из российского плена вернулся защитник Мариуполя с пулей в сердце. Военному повезло так прожить три года, уже на родине ему успешно провели операцию.