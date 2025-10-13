Нетаньягу подарував Трампу золотого голуба миру (фото)
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відзначив миротворчі зусилля американського президента Дональда Трампа у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту.
У день обміну заручниками та оголошення про завершення війни Ізраїлю і сектора Газа голова уряду подарував Трампу статуетку золотого голуба миру за внесок у "план щодо Гази". Відповідне фото він опублікував у своєму акаунті в X.
Голова Білого дому відвідав Ізраїль напередодні саміту щодо Гази, який відбудеться в Єгипті. Після офіційної церемонії привітання в аеропорту Бен-Гуріон Трамп попрямував до ізраїльського парламенту (Кнесету) в Західному Єрусалимі.
"Війну закінчено. Це великий день. Це новий початок", — сказав Трамп, вітаючи припинення вогню після прибуття до Ізраїлю. Він також запевнив, що ХАМАС виконає план із роззброєння.
Після церемонії вітання в Кнесеті Трамп написав у гостьовій книзі Кнесету: "Для мене це велика честь. Чудовий і прекрасний день. Новий початок".
У єгипетському Шарм-ель-Шейху Трамп спільно з президентом Абдель Фаттахом ас-Сісі головуватиме на саміті щодо миру в секторі Газа.
У заході візьмуть участь лідери понад 20 країн, включно з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і президентом Франції Емманюелем Макроном.
Мета саміту — зміцнити зусилля щодо забезпечення миру і стабільності на Близькому Сході та відкрити нову еру регіональної безпеки.
Нетаньягу відмовився їхати на саміт "через близькість дати до початку (єврейського) свята Шміні Ацерет-Сімхат Тора".
На початку жовтня видання Al Jazeera повідомило, що ХАМАС погодився на ультиматум Дональда Трампа і готовий звільнити заручників.
13 жовтня ХАМАС повернув Ізраїлю 20 живих заручників.