Нетаньяху подарил Трампу золотого голубя мира (фото)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа в урегулировании израильско-палестинского конфликта.

В день обмена заложниками и объявления о завершении войны Израиля и сектора Газа глава правительства подарил Трампу статуэтку золотого голубя мира за вклад в "план по Газе". Соответствующее фото он опубликовал в своем аккаунте в X.

Глава Белого дома посетил Израиль в преддверии саммита по Газе, который состоится в Египте. После официальной церемонии приветствия в аэропорту Бен-Гурион Трамп направился в израильский парламент (Кнессет) в Западном Иерусалиме.

"Война окончена. Это великий день. Это новое начало", — сказал Трамп, приветствуя прекращение огня по прибытии в Израиль. Он также заверил, что ХАМАС выполнит план по разоружению.

После церемонии приветствия в Кнессете Трамп написал в гостевой книге Кнессета: "Для меня это большая честью. Замечательный и прекрасный день. Новое начало".

В египетском Шарм-эль-Шейх Трамп совместно с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси будет председательствовать на саммите по миру в секторе Газа.

В мероприятии примут участие лидеры более 20 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Франции Эммануэля Макрона.

Цель саммита – укрепить усилия по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открыть новую эру региональной безопасности.

Нетаньяху отказался ехать на саммит "из-за близости даты к началу (еврейского) праздника Шмини Ацерет-Симхат Тора".

В начале октября издание Al Jazeera сообщило, что ХАМАС согласился на ультиматум Дональда Трампа и готов освободить заложников.

13 октября ХАМАС вернул Израилю 20 живых заложников.