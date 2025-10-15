"Продали на органи": у М'янмі зникла учасниця шоу "Голос" із Білорусі

Уродженка Мінська та учасниця шоу "Голос" Віра К., якій було 27 років, поїхала до Таїланду працювати моделлю, де й зникла. Через кілька днів з'явилася інформація, що її продали на органи, а тіло кремували.

Related video

Першим про долю моделі повідомив Telеgram-канал Mash. Згідно з опублікованою інформацією, дівчина в середині вересня полетіла в Таїланд працювати моделлю, відгукнувшись на привабливу пропозицію в мережі.

Вона прилетіла на співбесіду в Бангкок, але замість подіуму дівчину вже 20 вересня вивезли в Янгон — найбільше місто М'янми. Цей переліт був офіційно зафіксований.

Її відправили на роботу до так званого скам-центру, де дівчата фліртують із чоловіками на сайтах знайомств, пропонуючи вкласти гроші у вигадані проєкти, а потім кошти переказують шахраям.

Як пише The Voice, модель звуть Віра Кравцова. Вона не була випадковою людиною в модельному бізнесі. Її акаунти сповнені професійних фотосесій — зокрема з Китаю, де вона раніше працювала з іншими моделями.

Віра пробувала себе і як співачка, взявши участь у шоу "Голос".

Батьки підтримували Віру Фото: Скриншот

Зв'язок із Кравцовою, за словами її матері, зник ще 4 жовтня. Про те, що в М'янмі розшукують зниклу білоруску, пізніше повідомили і в Міністерстві закордонних справ Білорусі. Однак ім'я дівчини у відомстві не озвучували.

Невдовзі рідним надійшло повідомлення від злочинців: якщо хочуть повернути доньку живою, мають заплатити $500 тисяч. Ще за кілька днів їм написали, що Віру нібито продали на органи, а її тіло кремували. За попередньою інформацією, вона нібито не виправдала очікувань власників скам-центру за фінансовими показниками.

Зараз сім'я загиблої веде переговори про повернення праху на батьківщину.

Кравцова — не перша, хто "клюнув" на привабливу пропозицію. Раніше з рабства звільнили 24-річну Дашиму з маленького села під Читою (РФ). Вона відправила свої відредаговані фото, щоб її взяли працювати моделлю в Таїланді, але після прильоту до країни її визнали "профнепридатною" і ледь продали як робочу силу. Коли дівчину везли на продаж до М'янми, її перехопили місцеві силовики і помістили в табір при імміграційному центрі.

Дашима потрапила до Таїланду через тих самих посередників, що й Віра, — менеджера, агента і перевізника.

Дівчина з Чити теж вирушила підкорювати Таїланд, надіславши прикрашені фото потенційним роботодавцям

Нагадаємо, чим займається зараз покалічена в Дубаї українка Марія Ковальчук.

Також повідомлялося, що в Харкові через обстріл загинула бразильська акторка і модель Таліта До Валле.