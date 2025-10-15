"Продали на органы": в Мьянме пропала участница шоу "Голос" из Беларуси

Уроженка Минска и участница шоу "Голос" Вера К., который было 27 лет, поехала в Таиланд работать моделью, где и пропала. Спустя несколько дней появилась информация, что ее продали на органы, а тело кремировали.

Первым о судьбе модели сообщил Telеgram-канал Mash. Согласно опубликованной информации, девушка в середине сентября полетела в Таиланд работать моделью, откликнувшись на заманчивое предложение в сети.

Она прилетела на собеседование в Бангкок, но вместо подиума девушку уже 20 сентября вывезли в Янгон — крупнейший город Мьянмы. Этот перелет был официально зафиксирован.

Ее отправили на работу в так называемый скам-центр, где девушки флиртуют с мужчинами на сайтах знакомств, предлагая вложить деньги в выдуманные проекты, а потом средства переводят мошенникам.

Как пишет The Voice, модель зовут Вера Кравцова. Она не была случайным человеком в модельном бизнесе. Ее аккаунты полны профессиональных фотосессий — в том числе из Китая, где она ранее работала с другими моделями.

Вера пробовала себя и в качестве певицы, приняв участие в шоу "Голос".

Связь с Кравцовой, по словам ее матери, пропала еще 4 октября. О том, что в Мьянме разыскивают пропавшую беларусску, позже сообщили и в Министерстве иностранных дел Беларуси. Однако имя девушки в ведомстве не озвучивали.

Вскоре родным пришло сообщение от преступников: если хотят вернуть дочь живой, должны заплатить $500 тысяч. Еще через несколько дней им написали, что Веру якобы продали на органы, а ее тело кремировали. По предварительной информации, она якобы не оправдала ожиданий владельцев скам-центра по финансовым показателям.

Сейчас семья погибшей ведет переговоры о возвращении праха на родину.

Кравцова – не первая, кто "клюнул" на заманчивое предложение. Ранее из рабства освободили 24-летнюю Дашиму из маленького села под Читой (РФ). Она отправила свои отредактированные фото, чтобы ее взяли работать моделью в Таиланде, но после прилета в страну ее признали "профнепригодной" и чуть продали как рабочую силу. Когда девушку везли на продажу в Мьянму, ее перехватили местные силовики и поместили в лагерь при иммиграционном центре.

Дашима попала в Таиланд через тех же посредников, что и Вера, — менеджера, агента и перевозчика.

Девушка из Читы тоже отправилась покорять Таиланд, прислав приукрашенные фото потенциальным работодателям

