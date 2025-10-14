Снова взялась за старое: чем занимается сейчас искалеченная в Дубае украинка Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук после длительного перерыва вернулась в социальные сети. Девушка, которую нашли с многочисленными травмами на обочине дороги, делится подробностями реабилитации и рассказывает о своем пути поиска новых смыслов.

Мария Ковальчук, о которой писали пости все мировые медиа из-за истории с "избиением в Дубае", едва не закончившейся трагедией, возобновила публичную активность в TikTok.

Находясь в ОАЭ, девушка исчезла, а затем оказалась на обочине дороги в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ушибами. Хотя местная полиция склонялась к версии падения с высоты, в Украине было зарегистрировано уголовное производство по статье о торговле людьми.

Спустя семь месяцев после тех событий Мария снова активно развивает свой блог, который, судя по всему, посвящен ее личной трансформации, реабилитации и психологическому восстановлению.

Модель не скрывает последствий травмы: в повседневных видео она часто предстает без макияжа. При этом девушка экспериментирует с внешностью, в частности, примерила белый парик и необычный макияж, бросив подписчикам вопрос: "А вы узнали?".

"Когда-то я смотрела на себя в зеркало и искренне думала: "Все, моя жизнь остановилась". Но оказалось, что это было только начало. Я научилась собирать себя по кусочкам. Хочу донести, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых сложных ситуаций", — заявила модель, подчеркнув, что хочет посвятить блог освещению того, как смогла обрести "силу, надежду и новые смыслы".

Мария Ковальчук также показала, как выглядит ее обычный день: прием витаминов, тренировки с мамой для полного восстановления организма, изучение английского языка и работу над контентом для соцсетей.

Украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта — больше недели она не выходила на связь с родными. Сообщалось, что перед тем она вероятно была на вечеринке Porta Potty.

В СМИ появилась информация, что Ковальчук якобы стала жертвой нападения, к которому могли быть причастны другие участники вечеринки. Ее мать отметила, что с этими людьми дочь познакомилась на мероприятии.

Российская блогерша Татьяна Можегова ранее озвучивала свою версию событий. Теперь оказалось, что ее предположения неправдивы.