Знову взялася за старе: чим займається зараз скалічена у Дубаї українка Ковальчук

Українська модель Марія Ковальчук після тривалої перерви повернулася у соціальні мережі. Дівчина, яку знайшли з численними травмами на узбіччі дороги, ділиться подробицями реабілітації та розповідає про свій шлях пошуку нових сенсів.

Related video

Марія Ковальчук, про яку писали чи не всі світові медіа через історію з "побиттям в Дубаї", що ледь не закінчилась трагедією, відновила публічну активність у TikTok.

Перебуваючи в ОАЕ, дівчина зникла, а потім опинилася на узбіччі дороги у важкому стані з численними переломами та забоями. Хоча місцева поліція схилялася до версії падіння з висоти, в Україні було зареєстровано кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми.

Знову взялась за старе

Через сім місяців після тих подій Марія знову активно розвиває свій блог, який, судячи з усього, присвячений її особистій трансформації, реабілітації та психологічному відновленню.

Модель не приховує наслідків травми: у повсякденних відео вона часто постає без макіяжу. При цьому дівчина експериментує із зовнішністю, зокрема, приміряла білу перуку та незвичний макіяж, кинувши підписникам питання: "А ви впізнали?".

Збирає себе по шматочках

"Колись я дивилася на себе в дзеркало і щиро думала: "Все, моє життя зупинилося". Але виявилося, що це був лише початок. Я навчилася збирати себе по шматочках. Хочу донести, що можна залишатися красивою та щасливою навіть після найбільш складних ситуацій", — заявила модель, наголосивши, що хоче присвятити блог висвітленню того, як змогла знайти "силу, надію та нові сенси".

Модель не приховує наслідків травми Фото: Instagram

Марія Ковальчук також показала, як виглядає її звичайний день: прийом вітамінів, тренування з мамою для повного відновлення організму, вивчення англійської мови та роботу над контентом для соцмереж.

Марія Ковальчук проходить реабілітацію Фото: YouTube Марія Ковальчук проходить реабілітацію Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня — понад тиждень вона не виходила на зв’язок із рідними. Повідомлялось, що перед тим вона ймовірно була на вечірці Porta Potty.

У ЗМІ з’явилась інформація, що Ковальчук нібито стала жертвою нападу, до якого могли бути причетні інші учасники вечірки. Її мати зазначила, що з цими людьми донька познайомилась на заході.

Російська блогерка Тетяна Можегова раніше озвучувала свою версію подій. Тепер виявилось, що її припущення неправдиві.