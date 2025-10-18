Польські прикордонники виявили тунель на кордоні з Білоруссю (фото)

Тунель невеликого діаметру виявили польські прикордонники на кордоні з Білоруссю під шлагбаумом.

Він починався на боці Білорусі і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону на польському боці, повідомив у Х міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський.

"Завдяки сучасним електронним системам на шлагбаумі польсько-білоруський кордон надійно захищений!" — запевнив він.

Фото: Скриншот

За інформацією EuroNews, це другий виявлений цього року тунель під польсько-білоруським кордоном. Перший знаходився в районі діяльності прикордонної застави в Наревці.

Як повідомила місцева влада, обидва тунелі було виявлено за допомогою "сучасних електронних систем", нещодавно встановлених у цьому районі.

У липні значну ділянку польсько-білоруського кордону модернізували. На ній встановили нове обладнання, зокрема сучасні тепловізійні камери.

Тільки в четвер, 16 жовтня, зафіксовано понад 60 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Із січня 2025 року співробітники Прикордонної служби задокументували понад 26 700 спроб незаконного перетину кордону.

Із 2021 року польсько-білоруський кордон опинився в центрі міграційної та гуманітарної кризи на східному фланзі Європейського союзу.

Уряд стверджує, що це частина ширшої стратегії "гібридної війни", спрямованої на дестабілізацію регіону.

Польща та її союзники звинувачують білоруський уряд у провокуванні кризи через доправлення в Білорусь мігрантів із Близького Сходу та Африки і їх транспортування до польського кордону.

У ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через спільні військові навчання Мінська і Москви "Захід 2025". Через два тижні пропускні пункти знову запрацювали.

Нагадаємо, у Чехії почали продавати бункери на кордоні з Польщею.

Також повідомлялося, що Польща депортувала 15 українців, які становили загрозу національній безпеці.