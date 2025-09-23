Польща відкриє кордони з Білоруссю: коли це станеться

Прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю знову будуть відкриті опівночі з 24 на 25 вересня.

Кордон між двома країнами було закрито в ніч на 12 вересня у зв'язку з проведеними Росією в Білорусі військовими навчаннями "Запад 2025", і зараз цей захід виконав своє завдання, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє TVP.

Побоювання Польщі, члена альянсу НАТО і Європейського Союзу, з приводу військових навчань "Захід" посилилися після того, як у ніч з 9 на 10 вересня понад 20 російських безпілотників увійшли в її повітряний простір.

"Завершення цих навчань знизило — хоча й не можу сказати, що повністю усунуло — різні загрози, і, беручи до уваги економічні інтереси польських перевізників і залізниць, ми дійшли висновку, що цей захід виконав своє завдання", — заявив Туск уряду.

За його словами, якщо напруженість посилиться, влада Польщі не зволікатиме і ухвалить відповідні рішення.

Напередодні політик пообіцяв, що польські військові без вагань збиватимуть об'єкти, які порушують повітряний простір країни і становлять загрозу.

Нагадаємо, масований заліт "Шахедів" до Польщі став першим настільки відвертим порушенням повітряного простору країни-члена НАТО. У відповідь Варшава підняла авіацію, закрила кілька аеропортів і скликала урядові наради.

Тим часом Латвія планує убезпечити кордон із Росією, відновивши болота на сході країни.