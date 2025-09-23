Польша откроет границы с Беларусью: когда это произойдет

Пограничные переходы между Польшей и Беларусью снова будут открыты в полночь с 24 на 25 сентября.

Граница между двумя странами была закрыта в ночь на 12 сентября в связи с проводимыми Россией в Беларуси военными учениями "Запад 2025", и сейчас эта мера выполнила свою задачу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает TVP.

Опасения Польши, члена альянса НАТО и Европейского Союза, по поводу военных учений "Запад" усилились после того, как в ночь с 9 на 10 сентября более 20 российских беспилотников вошли в ее воздушное пространство.

"Завершение этих учений снизило – хотя и не могу сказать, что полностью устранило – различные угрозы, и, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков и железных дорог, мы пришли к выводу, что эта мера выполнила свою задачу", – заявил Туск правительству.

По его словам, если напряженность усилится, власти Польши не будут медлить и примут соответствующие решения.

Накануне политик пообещал, что польские военные без колебаний будут сбивать объекты, нарушающие воздушное пространство страны и представляющие угрозу.

Напомним, массированный залет "Шахедов" в Польшу стал первым столь откровенным нарушением воздушного пространства страны-члена НАТО. В ответ Варшава подняла авиацию, закрыла несколько аэропортов и созвала правительственные совещания.

Тем временем Латвия планирует обезопасить границу с Россией, восстановив болота на востоке страны.