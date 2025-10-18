Польские пограничники обнаружили туннель на границе с Беларусью (фото)

Туннель небольшого диаметра обнаружили польские пограничники на границе с Беларусью под шлагбаумом.

Он начинался на стороне Беларуси и заканчивался примерно в 20 метрах от границы на польской стороне, сообщил в Х министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

"Благодаря современным электронным системам на шлагбауме польско-белорусская граница надежно защищена!" – заверил он.

Фото: Скриншот

По информации EuroNews, это второй обнаруженный в этом году туннель под польско-белорусской границей. Первый находился в районе деятельности пограничной заставы в Наревке.

Как сообщили местные власти, оба туннеля были обнаружены с помощью "современных электронных систем", недавно установленных в этом районе.

В июле значительный участок польско-белорусской границы был модернизирован. На нем установили новое оборудование, в том числе современные тепловизионные камеры.

Только в четверг, 16 октября, зафиксировано более 60 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

С января 2025 года сотрудники Пограничной службы задокументировали более 26 700 попыток незаконного пересечения границы.

С 2021 года польско-белорусская граница оказалась в центре миграционного и гуманитарного кризиса на восточном фланге Европейского союза.

Правительство утверждает, что это часть более широкой стратегии "гибридной войны", направленной на дестабилизацию региона.

Польша и ее союзники обвиняют белорусское правительство в провоцировании кризиса путем доставки в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока и Африки и их транспортировки к польской границе.

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью из-за совместных военных учений Минска и Москвы "Запад 2025". Спустя две недели пропускные пункты снова заработали.

